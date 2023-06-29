Игорь Руденя в отчете перед законодателями отметил, что в Тверской области сохранена стабильность экономики

Глава региона выступал с отчетом и отвечал на вопросы депутатов около двух часов. Фото: ПТО

29 июня трибуну Законодательного Собрания Тверской области занял губернатор Игорь Руденя. Глава региона выступил с традиционным отчетом о работе областного правительства за прошлый, то есть 2022 год.

Губернатор подводил итоги и отвечал на вопросы от некоторых депутатов долго - около двух часов.

Основной посыл отчета - несмотря на сложный год в условиях проведения СВО и масштабных санкций по отношению к стране, федеральные и региональные меры поддержки позволили не допустить в Верхневолжье спада производства, да и в целом экономики.

Во время отчета губернатора в областном парламенте. Фото: ПТО

Губернатор осветил практически все направления и сферы деятельности в регионе.

Расскажем кратко об основном.

О БЮДЖЕТЕ

В 2022-м доходы бюджета региона составили 105,4 млрд рублей - на 14% больше, чем в 2021-м.

Выросли поступления по всем основным видам налогов.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета также заметно увеличился.

Расходы составили 98,8 млрд рублей - на 11% больше, чем в 2021-м.

Уровень госдолга региона к концу года составил 15,5 млрд рублей. Расходы областного бюджета на его обслуживание снижены на 44%.

О НАЦПРОЕКТАХ

На выполнение задач в рамках нацпроектов в регионе было направлено свыше 23 млрд рублей - почти на 30% больше, чем в 2021-м.

В прошлом году по двенадцати нацпроектам в регионе реализовано 48 региональных проектов. Это 268 мероприятий, а также строительство, ремонт или модернизация 28 объектов.

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДДЕРЖКЕ

Объём отгруженной продукции промышленных предприятий региона в 2022-м составил 537,2 млрд рублей. Это на 5,1% больше, чем в предыдущий год.

Предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукции более чем на 412, 5 млрд рубле - на 12,4 % больше, чем в 2021-м

По линии Минпромторга России на поддержку предприятий направлено 1,2 млрд рублей. Через Фонд развития промышленности РФ - 3,4 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем в 2021-м.

В рамках ряда региональных программ поддержки за прошлый год и пять месяцев 2023-го в помощь около 250 предприятиям было направлено свыше 1,5 млрд рублей.

ОБ ИНВЕСТПРОЕКТАХ

Количество завершенных инвестпроектов по сравнению с 2021-м увеличилось более чем в 1,5 раза.

Всего было реализовано 11 проектов. Это порядка 28 млрд рублей инвестиций и 1580 новых рабочих мест.

Наиболее крупные проекты реализованы в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической промышленности.

Сейчас в Верхневолжье реализуется и планируется к реализации 80 проектов с заявленным объемом вложений более 180 млрд рублей и созданием порядка 24 тыс. рабочих мест.

В регионе идут работы по развитию или созданию инфраструктуры промпарков «Боровлево-3», «Раслово», «Савеловский». Также на федеральном уровне одобрены бюджетные инвестиции на создание особой экономической зоны промышленно производственного типа «Эммаусс».

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Объемы сельхозпроизводства увеличились почти на 15%. В животноводстве рост составил около 20%, в растениеводстве - 4%. Валовой сбор зерна увеличился в 1,5 раза, производство картофеля - на 23%.

Прошлогодний объем господдержки АПК составил 2,6 млрд рублей - на 17 % больше, чем в 2021-м.

Сейчас в АПК реализуется и планируется к реализации 16 инвестпроектов. Это потенциально 73 млрд рублей инвестиций и создание более 3500 рабочих мест.

О ТУРИЗМЕ

В 2022 году регион посетило более 2,6 млн человек. В целом за прошедшие семь лет туристический поток в Верхневолжье увеличился в два раза.

Поддержку региона получил 21 туристический проект в муниципалитетах. Кроме того, по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» поддержаны три инициативы по развитию кемпингов и автокемпингов, что позволило создать порядка 500 мест размещения.

Проведено 125 мероприятий в сфере событийного туризма. Например, такие, как фестивали «Новоторжский рубеж» и «Былинный берег», «Верещагин СырФест» и т.д.

Почти до 400 увеличилось число заходов круизных теплоходов в Верхневолжье (в доковидный 2019-ый было 272), до 80,7 тыс. человек - количество туристов, прибывших водным путем.

Флагманский проект отрасли - создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера «Волжское море». В его рамках создается речной порт Завидово. Запланировано, что он начнет принимать суда в этом году. Тестовый заход большого круизного теплохода был успешно осуществлен в 2022-м.

Планируется, что туристический поток на курорт «Завидово» к 2025 году вырастет до 1 млн отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 млн человек.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КАПРЕМОНТЕ

По сравнению с 2021 годом в 2022-м ввод жилья в области увеличился на 30%. В прошлом году введено 776 тыс. кв. метров жилья - это 3513 индивидуальных и 94 многоквартирных дома. Последние построены в Твери, Калининском, Конаковском и Нелидовском округах.

В этом запланировано ввести чуть больше.

При этом губернатор выступил за мало- и среднеэтажную застройку, а также отметил, что объемы строительства недостаточны.

В 2022-м завершен капремонт в 213 многоквартирных домах, что позволило улучшить условия проживания более чем 20 тысяч человек.

О ДОРОГАХ И ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

С 2016 года в Верхневолжье объемы ремонтных работ на дорогах выросли в четыре раза.

В 2022-м, по словам губернатора, отремонтировано свыше 600 км дорог.

В областной столице в соответствии с графиком продолжается возведение Западного моста. Также реализуется проект по строительству последнего участка трассы М-11 «Нева» – Северного обхода Твери

Начаты работы по созданию транспортной хорды между основными федеральными трассами в Тверской области.

За 2022 год автобусами «Транспорта Верхневолжья» перевезено более 108 миллионов пассажиров - на 20 % больше, чем в 2021-м.

Количество ДТП в муниципалитетах, где курсируют автобусы «Транспорта Верхневолжья», в 2022 году по сравнению с 2019-м снизилось на 65 %, а количество пострадавших – на 64 %.

О ГАЗИФИКАЦИИ

Газ проведен в три муниципалитета: Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.

В рамках программ газификации за последние годы построено порядка 330 км газопроводов в 15 муниципалитетах. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных территорий северо-востока и юго-запада региона.

В 2023 году должно быть завершено проектирование знакового для региона объекта – магистрального газопровода-отвода Ржев-Нелидово.

Особое внимание уделяется программе социальной догазификации. В 2022 году ее реализация позволила бесплатно провести газ к 6 508 домовладениям.

Всего же в настоящее время газ подведен к 8 215 домовладениям.

О ДЕМОГРАФИИ

Глава региона отметил, что существенно снизился коэффициент смертности, но в целом демографическая ситуация остается непростой.

С 2016 года в регионе более чем на 45% увеличилось количество многодетных семей. Каждый пятый ребенок в регионе растет в многодетных семьях, а по рождаемости третьих и четвертых детей Верхневолжье занимает третье и второе места в ЦФО.

В 2022-м поддержка оказана 33 тысячам семей с детьми.

Всего в регионе реализуется порядка 50 мер соцподдержки семейных пар с детьми, а также молодоженов.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Установлены и оснащены оборудованием 21 новый модульный ФАП и пять врачебных амбулаторий. Завершены капремонты поликлиник в Конаково, Осташкове и Ржеве, а также ремонты еще в 11 учреждениях здравоохранения.

Продолжено строительство четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке. Их планируется открыть в 2023-м.

Также продолжается строительство Детской областной больницы. Возводится новый комплекс для ЦРБ в Бежецке.

Для медучреждений приобретено более 1130 единиц оборудования, автопарк скорой помощи пополнили 30 машин.

На работу в учреждения здравоохранения приняты 99 молодых специалистов-целевиков.

Введены единовременные выплаты по 1,5 млн рублей медикам-выпускникам государственных вузов при трудоустройстве в государственные больницы по специальностям врач-кардиолог, врач-онколог, врач скорой медицинской помощи.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Открыты детские сады в Твери и Вышнем Волочке. Всего в 2019-2023 годах в Тверской области построено 13 детских дошкольных учреждений на 1720 мест.

Завершены капремонты в четырех школах, в 2023 году планируется провести работы еще в 15-ти.

Сейчас ведется строительство пяти школ в Твери, Максатихе, Дмитровой Горе и Вахонино, рассчитанных на обучение более 3000 ребят.

Создано два центра цифрового образования «IT-куб», 90 центров «Точка роста».

Существенно возросло число школьников, участвующих в программах дополнительного образования.

О ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ

Для участников специальной военной операции на предприятиях региона было организовано производство специальной обуви (сапог), одежды, элементов снаряжения, экипировки.

В помощь участникам СВО из Тверской области направлено более 500 тонн гуманитарных грузов.

3023 мобилизованных участника СВО из Верхневолжья получили единовременную выплату от региона. Общая сумма составила 453 млн рублей.

Также осуществлялись разовые выплаты контрактникам и добровольцам тверского танкового батальона «Волга». На это направлено около 50 млн рублей.

Для семей военнослужащих-участников СВО в Верхневолжье введен ряд мер поддержки: бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, получение путёвок в лагеря, а также внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление соцуслуг на дому, субсидии на догазификацию частного домовладения и т. д.