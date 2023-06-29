Досуг в Твери с 29 июня по 5 июля: Песни Ободзинского и шоу виртуозов волынок, картины и иконы, а также премьера "Острова сокровищ"

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней. Фото: Олег ХАДАЕВ

КОНЦЕРТЫ

Такие разные хиты

На излете первого летнего месяца тверская филармония 29 июня 18:30 приглашает на концерт «Эти глаза напротив».

Публика услышит самые сердечные песни из репертуара советского и российского эстрадного певца Валерия Ободзинского.

Выступят инструментальный квинтет «No Indifference», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Белов и лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко и Илья Шкадин.

Стоимость билетов: 500-700 рублей.

6+

30 июня в 18:30 в филармонии представят незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов оркестра волынщиков City Pipes. Полюбившийся тверской публике коллектив приезжает с новой программой!

Оркестр волынщиков City Pipes известен своими удивительными концертами, среди которых выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники и в консерватории. Каждый концерт – это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.

В программе: хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады.

Стоимость билетов: 800-1000 рублей.

ВЫСТАВКИ

В поисках красоты

30 июня в Тверском городском музейно-выставочном центре открывается выставка «Поиск» тверского художника Никиты Дьяченко. Он наш современник. Практикующий педагог живописи и рисунка, мастер художественной татуировки и реставратор. Выпускник Калязинской школы искусств, Тверского художественного колледжа им. А. Г. Венецианова, стипендиат молодежного творческого конкурса имени Е.И. Зверькова «Тверской пейзаж».

На выставке представлены картины различных жанров и техник. Пейзажи «русской тоски», графичные фигуры и силуэты, сменяются фактурными портретами с характерными типажами героев… Никита Дьяченко стремится к поиску красоты и индивидуальности.

Стоимость билетов: 60-100 рублей.

12+

Образы святых

30 июня в оранжерее Тверского императорского дворца откроется выставка «Русская икона сквозь века» (6+) из коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт дилеров. В областной картинной галерее сообщили, что всего можно будет увидеть 53 иконы XVI - начала XX веков, выполненные в различных техниках.

Традиция собирательства русской иконописи имеет долгую историю. Первые коллекции икон, многие из которых в дальнейшем составили основу крупнейших музейных собраний древнерусской живописи, появились на рубеже XIX-XX столетий одновременно с зарождением ее научной реставрации.

Подробнее о предстоящей экспозиции читайте в статье «КП»-Тверь».

Справки о билетах по телефону: (4822) 34-62-43.

6+

СПЕКТАКЛИ

Йо-хо-хо

1 июля и в 14:00 и 17:00, а также 2 июля в 12:00 Тверской театр юного зрителя приглашает на премьерный спектакль «Остров сокровищ» по любимому миллионами произведению Роберта Льюса Стивенсона.

- Главный герой Джим отправляется в рискованное путешествие в весьма сомнительной компании. На пути его ждет множество испытаний и трудных выборов, каждый из которых определит его дальнейшую жизнь. История о том, как подросток, верящий в свою непобедимость, встречается с реальной жизнью, с подлостью, предательством, хорошими людьми и разными.., - сказано в анонсе.

ТЮЗ сообщает, что это один из самых многолюдных его спектаклей - в нем задействована почти вся труппа. Декорациями для “Острова сокровищ” станут в том числе шесть фортепиано, подаренные театру отзывчивыми тверскими зрителями.

Спектакль ставит Вероника Вигг.

Стоимость билетов: остались за 300-500 рублей.

6+