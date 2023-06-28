Кому в Твери отключат горячую воду с 3 до 24 июля 2023 года

Грядет очередной этап плановых отключений. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери продолжается пора плановых отключений горячей воды. Очередной этап наступает 3 июля.

График опубликовала «Тверская генерация». Указано, что отключение горячей воды на всех этапах будет происходить с 10:00 определенного числа, а включать будут до 9:00 обозначенной в графике даты.

С 3 ПО 17 ИЮЛЯ

Заволжский район

1-й Карпинского пр-д, 2/60, 4, 6, 8, 10;

2-й Карпинского пр-д, 1/62, 1а, 1б, 3а;

Александра Ульянова ул., 9/1а;

Артиллерийский пер., 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22;

Афанасия Никитина наб., 20, 20а, 24, 24а, 28, 30, 54, 54, 56/2, 84, 86, 88/2, 142, 142а к. 1, 142 к. 1, 144 к. 1, 144 к. 2, 146, 148, 152/2;

Благоева ул., 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 5, 5 к. 2, 6, 6а, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 12 (общ.), 14/65, 15, 18, 32, 44;

Горького ул., 4а, 4 к. 3, 8, 10, 10а, 15, 18, 19, 19/4, 21/3, 23, 33, 35, 58, 62/1, 66а, 70, 72/4, 81, 83, 85, 86/3, 88, 88а, 89, 91, 93/4, 99, 107А, 107в, 124, 126, 128 к. 1, 128 к. 2, 132, 133, 134, 135, 136/6, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;

Екатерины Фарафоновой ул., 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;

Жореса ул., 3, 21;

Зинаиды Коноплянниковой ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/34, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26;

Карпинского ул., 3, 5/34, 10/2, 12/32;

Комсомольский пр-т, 1/28а, 2/26, 3, 5, 5 к. 1, 6 (СОШ №35), 7, 8, 9, 9 к. 1, 10, 10 к. 1, 11, 11а, 11 к. 1, 11 к. 2, 14, 15/44, 16, 19, 19а, 19 к. 1;

Красина ул., 53, 53 к. 1;

Менделеева ул., 7/63;

Михаила Румянцева ул., 6/30, 8, 10, 12 к. 1, 15, 53/12, 55/3;

Мичурина ул., 4/29, 6/34, 8/31, 37/23, 39, 41, 44, 44 к. 2, 45;

Мусоргского ул., 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 6 к. 5, 6 к. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 20/27, 26, 28, 29/33, 30/33, 31/32, 32/32, 33, 34, 35, 36а, 37, 38/33, 39;

Нахимова ул., 10/15;

Никитина ул., 4;

Никитина пер., 5, 6, 7, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 10 к. 2, 13;

Павлова ул., 6, 8/36, 17;

Петербургское ш., 2а;

Скворцова-Степанова ул., 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38;

Фурманова ул., 1а, 3, 5, 7, 9;

Шмидта б-р, 3, 5, 5 к. 1, 12, 29, 31/13, 32, 33, 33а, 34/5, 35а, 36/35, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 45, 47, 49, 49 к. 1, 49 к. 2.

Московский район

15 лет Октября ул., 3/22, 5/21, 8, 12 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 43, 46а, 47, 48/15, 50;

2-я Лукина ул., 11;

Бобачевская роща, санаторий;

Богданова ул., 10 к. 2, 34;

Волоколамский пр-т, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7 к. 2, 8, 9, 9 к. 4, 11, 13, 15к2, 19/2, 21, 23, 25/19;

Гвардейская ул., 4, 5, 7, 8, 9, 9/2, 9 к. 1, 9 к. 2, 10 к. 2, 11, 12/8, 14, 16/7;

Зеленый пр-д, 41, 43 к. 1, 43 к. 2, 43 к. 4;

Лукина ул., 6, 8, 10, 12, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 13 к. 4, 14, 25, 30;

Озерная ул., 1, 2, 2 к. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 14 к. 1, 16, 16 к. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Орджоникидзе ул. 1, 2/1, 3, 4/2, 5, 6/1, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13/26, 14, 15, 17, 18, 21, 22/25, 23, 24, 25, 25а, 25б, 40/76, 41/78, 42 к. 1, 42 к. 2, 42 к. 3, 43б, 43 к. 1, 43 к. 2, 44, 45, 45 к. 2, 46 к. 1, 46 к. 2, 46 к. 3, 46 к. 4, 47, 47 к. 2, 47 к. 3, 49 к. 1, 49 к. 2, 49 к. 3, 49 к. 4, 49 к. 5, 49 к. 6, 49 к. 7, 49 к. 8, 51 к. 1, 52 к. 1, 53в, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 53 к. 4, 53 к. 6, 54/37, 55/39;

Перемерки Большие ул., 18, 22а;

Победы пр-т, 2а, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 18, 19, 22/15, 23, 24 к. 1, 24 к. 2, 25, 26, 28 к. 1, 28 к. 2, 30/17, 32/3, 34, 36/46, 37А, 38/45, 39/43, 40, 40а, 40 к. 1, 41, 42, 42а, 43, 43 к. 2, 44, 44а, 45/28, 46/30, 48/29, 50/23, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 к. 1, 68 к. 2, 68 к. 3, 68 к. 4, 68 к. 5, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86;

Резинстроя ул., 2/7, 3, 4/10, 5, 6, 7/6, 8 к. 2, 9 к. 2, 9 к. 3, 10, 11;

Реки Лазури наб., 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14;

Ротмистрова ул., 1б, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23/6, 24/4, 26, 29а, 32, 34, 35;

Склизкова ул., 2, 4, 6, 8, 10, 19/25, 23, 70 к. 1, 70 к. 2, 70 к. 3, 70 к. 4, 72, 74, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84 к. 1, 84 к. 2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95 (СОШ №43), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 114 к. 1, 116, 116 к. 1, 116 к. 2;

Тамары Ильиной ул., 1/17, 1б, 3 к. 1, 3 к. 2, 6/15, 7 к. 1, 7 к. 2, 9/19, 11/12, 17/49, 21, 23, 31, 32, 32а, 33, 33 к. 1, 35;

Терешковой пл., 47/27;

Терещенко ул., 5/25, 6, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 13, 17;

Чайковского пр-т, 24/2б, 24а, 26, 40/2, 42, 42а, 44, 44 к. 3, 46, 62а;

Пролетарский район

Коробкова ул., 1, 2.

Центральный район

Александра Попова ул., 1, 3, 5, 7;

Ерофеева ул., 4, 6, 6а, 7, 7 к. 2, 8, 8 к. 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17/5, 19, 20, 21, 21а, 23;

Кайкова ул., 3, 4а, 5, 11;

Швейников пр-д, 2, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 6.

С 10 ПО 24 ИЮЛЯ

Заволжский район

Петербургское ш., 97, 99, 103, 105 (ОКБ), 107, 109.

Московский район

Власьево Новое пос., 5, 29, 30;

Московское ш., 13;

Химинститута пос., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57, 57а.

НА ЗАМЕТКУ

Если горячую воду по графику не подключили, звоните по телефонам «Тверской генерации»: (4822) 78-00-00, 50-62-60 и 50-62-59 либо в свою управляющую компанию.