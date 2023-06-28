В больницах и поликлиниках отказывают в лечении по ОМС?

Случается, что противостояние страховщиков и медиков заканчивается в суде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пациентские и медицинские сообщества переполнены слухами о том, что клиники под нажимом страховщиков уже начали сокращать бесплатные программы. Основания для тревоги действительно есть.

Формально никаких изменений в объёмах медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, не планируется. Более того, в этом году бюджет Федерального фонда ОМС (ФОМС) составил более 3 трлн рублей, что стало своеобразным рекордом. Тем не менее, введение новых правил предоставления платных медицинских услуг, которые начнут действовать с 1 сентября, действительно могут привести к определённым перегибам на местах.

Поясним: согласно данному документу предполагается чётко разграничить платные и бесплатные медуслуги, оказываемые в госучреждениях по полису ОМС. По-прежнему бесплатной остаётся первичная медпомощь, специализированная, включая высокотехнологичную и лечение в стационаре, а также паллиативная и скорая медицинская помощь. Но есть важный нюанс. Получить тот или иной вид помощи или медицинского исследования можно строго по назначению врача. Если же соответствующего направления нет, но пациент всё равно настаивает, допустим, на проведении какого-либо исследования, то с ним отныне будут заключать договор на оказание платных медицинских услуг.

Таким образом, в теории вроде как ничего не меняется. Однако на практике уже стали известны случаи, когда госклиники пытаются максимально сократить «бесплатные программы».

«Мне на месяц выдают 10 направлений на МРТ. Сейчас середина месяца, и у меня осталось всего два направления. Так что, конечно, я вынужден их немного придерживать, – поделился на условиях анонимности хирург одной из районных поликлиник. – Сейчас чуть ли не каждый пациент, приходящий ко мне на приём, требует себе МРТ. Хотя в большинстве случаев можно обойтись и обычным рентгеном».

По неофициальной информации, во многих региональных больницах сегодня уже начались аудиторские проверки от страховщиков. Врачи утверждают, что аудиторы тщательно проверяют, не было ли пациентам назначено избыточное лечение.

«Лечить сверх протокола нельзя: если положено назначить два укола, то третий оплачивать уже не будут. Ещё несколько лет назад ситуация была проще, но сейчас нужно экономить на всём», – поделился со СМИ сотрудник одной из муниципальных клиник в Поволжье.

Зачастую противостояние страховщиков и медиков заканчивается в суде. Но судебная практика далеко не всегда на стороне врачей и пациентов, оказавшихся внезапно по одну сторону баррикад.

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