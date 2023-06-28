Калининская АЭС: специалисты десяти предприятий Росатома усовершенствовали свои лидерские навыки на семинаре ВАО АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Семинар прошёл по теме «Лидерство и культура безопасности в атомной энергетике"

Пятидневный учебный курс объединил начальников смен и будущих руководителей разного уровня с восьми атомных станций России, а также представителей Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций и ФГУП «Атомфлот».

Обращаясь к участникам семинара, первый заместитель главного инженера Калининской АЭС Дмитрий Сушкевич подчеркнул важность и актуальность темы развития лидерства в атомной отрасли, а также отметил необходимость применения инструментов ВАО АЭС для развития лидерского потенциала у персонала атомных станций.

«Лидерство — это умение создать рабочую атмосферу и организовать работу коллектива, знать мотивы и настроения работников и сплотить их вокруг себя. Именно лидеры и мотивированные им команды являются той движущей силой, которая необходима для достижения любых целей, как в области культуры безопасности, так и в сфере производства», - сказал Дмитрий Сушкевич.

В ходе семинара его участники познакомились с концепцией лидерства в атомной энергетике на основании лучших практик и рекомендаций организаций-членов ВАО АЭС. Обучающий курс состоял из теоретической и практической частей - лекции, просмотр и обсуждение учебных фильмов, деловые игры, дискуссии.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Среди тем, которые были включены в программу семинара, - роль лидера в обеспечении безопасной работы АЭС, основные качества лидера, личностные стили поведения, человеческий фактор и инструменты повышения эффективности работы, культура ядерной безопасности.

«Формат семинара уникальный, он был разработан ВАО АЭС. Акцент сделан на вопросах, связанных с работой с персоналом, налаживанием связи «руководитель-подчиненный». Ключевая задача – усилить лидерские качества, научить эффективно управлять своим рабочим временем и оперативным персоналом», - отметил руководитель программы «Отраслевое обучение и развитие «ВАО АЭС» Сергей Локтионов.

В свою очередь участники высоко оценили проведенный семинар, отметили актуальность и востребованность всех представленных тем. В завершение они получили сертификаты об успешном прохождении обучающего курса.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС