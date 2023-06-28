Сотрудники внуковской таможни отследили посылку с наркотиком и накрыли целую наркоферму в Твери

Получателя посылки с наркотиком задержали у почтового отделения. Фото: https://mash.ru/ФТС России.

В московском Внуково таможенники перехватили посылку из Испании с наркотиком, полученным из наркосодержащего растения. Благодаря этой находке была накрыта целая наркоферма в Твери.

Наркотик заказал 28-летний тверичанин. Незаконный груз отправители пытались закамуфлировать под сладости – пластиковые баночки с запрещённым зельем были уложены среди коробок с печеньем и шоколадом, сообщает новостной канал MASH со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Посылку, о содержании которой уже было известно таможенникам, доставили до почтового отделения, на выходе из которого получателя и «взяли». При обыске дома у мужчины и обнаружили наркоферму, оборудованную для выращивания растений, из которых производятся наркотики. На месте было изъято 22 куста таких растений, семена и ещё 400 граммов готового наркотика.

Мужчина обустроил наркоферму у себя дома. Фото: mash.ru/ФТС России.

Всё это отправлено на экспертизу, по итогу которой решится вопрос о возбуждении отдельного уголовного дела. Судя по всему, тверичанину может грозить очень большой уголовный срок, ведь только статья о контрабанде наркотиков подразумевает до 20 лет лишения свободы.