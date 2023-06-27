В Тверской области увеличивают посевные площади, но многим пашням нужно известкование

В 2023-м площадь посевов в регионе составила 139 тыс. гектаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 июня на заседании областного правительства основным пунктом повестки стало рассмотрение того, как в регионе идет сезон активных сельскохозяйственных работ. Среди заметных плюсов - рост площади пашен. При этом есть и проблемы.

Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание, заметил, что продовольственная безопасность страны зависит от того, как работает сельское хозяйство.

- Ключевая задача - обеспечить поставку качественной продукции для наших жителей. По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%. В растениеводстве валовой сбор зерна вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом, производство картофеля - на 23%. Важно сохранить эту тенденцию, - отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

Доклад от Минсельхоза региона начался с пояснения о составляющих сезонных полевых работ. Они делятся на три этапа: с марта по июнь - весновспашка и яровой сев, с июня по сентябрь - заготовка кормов для скота и уход за посевами, а с августа по октябрь - уборка урожая.

На заседании объявлено, что аграрии в регионе увеличили площадь ярового сева по сравнению с прошлым годом на 3,2 тыс. гектаров. В итоге в 2023-м площадь посевов составила 139 тыс. гектаров.

Большинство муниципалитетов увеличили свои посевные площади. Лидерами стали Бежецкий и Краснохолмский округа, Торжокский район.

Увеличены площади посевов в основном за счет пшеницы (посеяно больше 150 тыс. гектаров), а также ячменя, картофеля и овощей. Отметим, что картофель посажен на 14,7 тыс. гектаров - на тысячу гектаров больше, чем в прошлом году. Тут мы на четвертом месте в ЦФО.

По данным регионального Минсельхоза, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур планируется в объеме 123,9 тыс. тонн, картофеля - 250,2 тыс. тонн, овощей - 50,2 тыс. тонн, рапса - 5,6 тыс. тонн.

По площади посевов льна-долгунца мы уступаем в ЦФО только Смоленской области. У нас этой культурой засеяно 2,1 тыс. гектаров. Для сравнения: в 1913 году льняное поле в нашем регионе занимало более 140 тыс. гектаров, а в 1950-м - 207,4 тыс. гектаров...

На этапе посевов работали около 2700 тракторов и 2000 культиваторов и сеялок. В 2023 году аграриями было приобретено 203 единицы техники на свыше 600 млн рублей. Господдержка составила более 80 млн рублей.

В докладе Минсельхоза была обозначена и проблема. Несмотря на увеличение объемов приобретения удобрений в регионе за последние два года, тут еще огромное поле работы. По объему внесенных удобрений мы всего лишь на 14-м месте среди регионов Нечерноземья. Для исправления ситуации Минсельхоз, помимо существующих компенсаций на закупку удобрений, предлагает произвести известкование кислых почв в регионе. Это увеличит эффективность внесения минеральных удобрений. Как следует из доклада Минсельхоза на заседании, в регионе порядка 70% земель пашни являются кислыми. Более трети из них при этом срочно нуждается в известковании, но эта работа практически не производится. Вопрос нужно решать...

На заседании также объявлено, что уже идет заготовка кормов: травы скошены на площади более 10 тыс. га.

Сельхозпредприятиям оказана господдержка по ряду направлений. Всего с начала 2023 года хозяйствам направлено 425 млн рублей. Игорь Руденя подчеркнул: необходимо обеспечить своевременное доведение до аграриев всех предусмотренных средств поддержки, а также их эффективное использование.

Также на заседании обсуждался вопрос кадров. В числе дополнительных мер привлечения специалистов в отрасль - доплаты молодым сотрудникам, возмещение затрат на обучение и оплату труда практикантов. Так, в 2023 году до 340 человек выросло число студентов колледжей и Тверской государственной сельхозакадемии, задействованных в полевых работах.