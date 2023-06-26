Жители Твери увидят уникальный фонд русской иконописи

В Тверском императорском дворце откроется уникальная экспозиция. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

30 июня в оранжерее Тверского императорского дворца откроется выставка «Русская икона сквозь века» (6+) из коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт дилеров. Мы узнали подробности о предстоящей экспозиции. В областной картинной галерее сообщили, что всего можно будет увидеть 53 иконы XVI - начала XX веков, выполненные в различных техниках.

Традиция собирательства русской иконописи имеет долгую историю. Первые коллекции икон, многие из которых в дальнейшем составили основу крупнейших музейных собраний древнерусской живописи, появились на рубеже XIX-XX столетий одновременно с зарождением ее научной реставрации. Надолго прерванное революцией 1917 года коллекционирование икон стало возрождаться в конце XX века.

- Впервые иконы выставляются в таком многообразии, - рассказала «КП»-Тверь» Наталья Спивак, член правления международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, куратор выставки.

Она отметила, что представление икон в Твери согласовано с куратором из музея Рублева.

- В основном иконы крепятся на стену, но в тут, в Императорском дворце, они буду подвешиваться на тросы на специальных лапках, - пояснила Наталья. - Нам три дня делали эти лапки.

По ее словам, за сохранностью икон будет следить Тверская галерея вместе с реставраторами.

- Будет несколько икон с редкой иконографией, будут представлены иконы, про которые можно сказать, что это высокая живопись. Уникальные произведения искусства, - отметила Наталья Спивак.

В областной картинной галерее уточнили, что представленные на выставке произведения составляют уникальный фонд русской иконописи:

Среди экспонируемых икон можно увидеть как самые почитаемые в России образы Богоматери, Троицы, Спаса, так и изображения с редко встречающейся иконографией - «Происхождение честных древ Креста Господня», «Не рыдай мене, Мати», «Огненное восхождение пророка Илии».

Посетители познакомятся с широкой географией иконописных мастерских: столичная икона, иконы Севера и Поволжья, Новгорода и Костромы, Ярославля и Нижнего Новгорода, Тихвина и Мстёр, Палеха и Холуя. Особое место в экспозиции занимает икона «СПАС В СИЛАХ» из мастерских Твери.

В экспозицию вошли предметы из семи коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт дилеров - Антикварной галереи «Кардашиди-Арт», Антикварного салона «На Патриарших», Антикварного салона «Русскiй модернъ», собраний Сергея Ходорковского, Василия Литвякова, Фёдора Шавырина и Сергея Александрова.

Выставка «Русская икона сквозь века» реализована при поддержке правительства Тверской области и Министерства культуры региона. Она продлится до 1 октября.