Цифровизация ОМС: медпомощь станет ближе

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — это документ, который подтверждает право гражданина РФ на бесплатную медицинскую помощь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В широком смысле слова — это процесс полной замены ручных, устаревших способов обработки информации цифровыми альтернативами. Впервые в России объединяются и переносятся все подсистемы ФОМС на единую цифровую платформу Гостех.

В 2022 году были собраны базы данных всех регионов в Федеральной системе Единого Регистра застрахованных лиц, использовались сведения в том числе МВД, ЗАГС, Социального фонда России, Госуслуг. Всем застрахованным в системе ОМС с 1 декабря стали доступны цифровые полисы ОМС.

Что такое цифровой полис ОМС?

На территории России полис обязательного медицинского страхования дает право на бесплатное медицинское обслуживание. Застрахованный гражданин получал бумажный бланк синего или зеленого цвета со специальным штрихкодом или пластиковую карту с чипом, на которой содержатся основные данные о владельце.

Однако, полис, при всем его удобстве, всегда создавал своего рода барьер к доступности многих медицинских услуг. К примеру, чтобы получить медпомощь, необходимо было предъявлять в поликлинике или больнице именно полис ОМС, и заменить его паспортом было невозможно.

Цифровой полис дает возможность получать медицинские услуги без предъявления физического носителя. Цифровой полис ОМС ничем не отличается от обычного — на бумажном бланке или на карточке. Он представляет собой уникальную последовательность чисел в виде штрихкода. Его можно хранить в личном кабинете на портале госуслуг, в телефоне и на любом другом электронном устройстве. С ним можно получить бесплатную медицинскую помощь по базовой программе государственных гарантий на всей территории Российской Федерации, предъявив паспорт. И главное, его не нужно возить с собой.

С декабря 2022 года данные о всех полисах ОМС вносятся в единый реестр застрахованных лиц. Формируется он на основании записей территориальных фондов ОМС — сведений, предоставляемых госорганами, включая ЗАГС.

Все новорождённые граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС. Лица, получившие гражданство Российской Федерации, с того же срока будут автоматически вноситься в регистр на основании сведений, переданных органами внутренних дел. То есть после запуска диджитал-полисов информация о владельце будет автоматически формироваться при рождении или получении российского гражданства. Процесс создания цифровых полисов, которые намного удобнее и врачам, и пациентам, сейчас идет полным ходом.

Как получить цифровой полис ОМС?

Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике благодаря цифровым полисам всегда доступны в личном кабинете. При необходимости можно менять страховую компанию, регион страхования, приостанавливать и возобновлять действие полиса.

Поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет.

Что будет с бумажными и пластиковыми полисами?

С получением цифрового полиса ОМС больше не нужно носить с собой бумажный или пластиковый документ. Любая медицинская организация получит доступ к единой электронной базе данных, поэтому при посещении врача понадобится только документ, удостоверяющий личность: паспорт для взрослых или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет.

И даже если пациент забудет гражданский паспорт, достаточно будет предъявить штрихкод на смартфоне.

Цифровое будущее ОМС

Помимо цифрового полиса, еще одна важная задача — развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая обеспечивает цифровую трансформацию Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

«В первую очередь, у нас запланировано формирование цифрового медицинского профиля пациента, — рассказали „НИ“ в ФОМСе. — Мы планируем собрать всю медицинскую информацию о пациенте в одной базе — сведения как из всех организаций ОМС, так и ДМС. Лечащий врач будет открывать медпрофиль застрахованного и видеть все анализы и результаты обследований, сделанные на протяжении всей жизни человека с самого детства. Планируем также подтягивать к медпрофилю данные родителей пациента, чтобы медики могли делать прогнозы о возможных рисках развития заболеваний, в том числе наследственных. Все это делается в рамках нового риск-ориентированного, то есть превентивного подхода к формированию программ госгарантий и финансирования здравоохранения. Основная цель его- не лечить уже заболевшего пациента, а сделать все возможное, чтобы не допустить развитие болезни, повысить качество медпомощи и увеличить продолжительность жизни граждан».

ГИС ОМС запустили в 2021 году. Ее создали для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности. В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц — база для последующего перехода к цифровому полису ОМС. В рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его цель — повысить открытость и доступность данных об ОМС.

Кроме того, в рамках государственной информационной системы планируется запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.

Все это сделает медицину доступнее и ближе каждому пациенту.

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