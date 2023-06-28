Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Тверской области одобрил изменения в Избирательный кодекс

На заседании комитета. Фото: ЗСТО

28 июня состоялось 33-е заседание постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению. Депутаты под председательством Александра Клиновского рассмотрели шесть вопросов, особое внимание уделив изменениям, вносимым в Избирательный кодекс Тверской области.

С законодательной инициативой по внесению изменений в Избирательный кодекс выступила избирательная комиссия Тверской области. Как пояснила председатель облизбиркома Валентина Дронова, принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Изменений несколько. В частности, уточняются положения по определению дня голосования на выборах в органы публичной власти, в том числе на досрочных выборах и выборах в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований.

Вносится уточнение, согласно которому государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны предоставлять территориальным, окружным и участковым избирательным комиссиям необходимые помещения без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг, в том числе предоставлять помещения для хранения технологического оборудования УИК и обеспечивать их охрану.

Кроме того, согласно изменениям, полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются с окончанием периода предвыборной агитации. Фото и видеосъёмка в день голосования на участках будет проводиться только в местах, определённых участковой комиссией, чтобы не нарушался режим конфиденциальности голосования. Кроме того, вводится запрет на размещение агитации в тех СМИ, которые заблокированы Роскомнадзором.

Также уточняются положения, касающиеся правил проведения агитации.

Агитационные материалы, в том числе предвыборные программы кандидатов, не должны содержать в себе не только призывы к совершению действий, подпадающих под признаки экстремизма, но и по своему собственному содержанию не должны подпадать под иные признаки экстремизма.

- Представленный законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области подготовлен на очень высоком уровне, что уже традиционно - отметил председатель комитета, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Клиновский. - Он получил положительные отзывы от Правительства Тверской области, правового управления Заксобрания, управления минюста.

Поскольку к нему нет никаких поправок, мы рекомендуем его к принятию сразу в двух чтениях.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению выступил инициатором приведения к федеральным нормам регионального закона «О предоставлении информации о деятельности государственных органов Тверской области». Он дополнен перечнем субъектов правового регулирования, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности. В частности, в перечень включены организации, подведомственные государственным органам. Одновременно депутаты подготовили проект постановления «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Тверской области».

На заседании была заслушана и принята к сведению информация Главного управления региональной безопасности Тверской области «О реализации мер социальной поддержки участковых уполномоченных полиции в связи с прохождением службы на территории Тверской области», «Об организации и выполнении мероприятий по внедрению и эксплуатации на территории Тверской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с учётом позиций депутатов Законодательного Собрания Тверской области по представленным округам».

Председатель комитета, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Клиновский.