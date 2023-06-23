В Тверском ТЮЗе грядет масштабная пиратская премьера с сюрпризом среди героев

Репетируют артисты весело и громко - по-пиратски! Фото: VK/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

В июньские дни в стенах Тверского театра юного зрителя, наверное, нет-нет да раздаются крики с требованием подать бутылку рома, а еще вопли: «Йо-хо-хо»!». Хотя, может, и нет… Одно известно точно: там идут репетиции премьерного спектакля «Остров сокровищ» по любимому миллионами произведению Роберта Льюса Стивенсона. Возрастной ценз 6+, но театр рекомендует 9+, хотя такого возрастного ценза в законе не прописано.

Премьера назначена на 1 и 2 июля. И это будет первый раз в истории театра, когда ТЮЗ закроет сезон премьерным спектаклем.

Тверской ТЮЗ впервые закроет сезон премьерой. Фото: VK/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

Надо ли напоминать, что за произведение «Остров сокровищ»? Вряд ли. Даже современные «тикток-детки» по всему миру знают о нем по завирусившемуся ролику, где статный белозубый здоровяк доктор Ливси из культового советского мультфильма чертовски круто шагает под фонк…

Но всё же вкратце напомню фабулу: судьба распоряжается так, что юный Джим Хокинс отправляется на поиски сокровищ на остров в компании как порядочных людей, так и отъявленных пиратов во главе с одноногим Джоном Сильвером. В советских фильмах его мастерски играли народные артисты СССР Борис Андреев и Олег Борисов.

Ну а далее на острове разворачиваются насыщенные опасностями события.

Кем выйдет из этих испытаний Джим? Сможет ли сохранить внутреннюю чистоту и веру в справедливость?

Спектакль этот - один из самых многолюдных в репертуаре театра: там больше 20 персонажей и 22 актера. При том, что в трупе ТЮЗа всего 35 артистов.

Декорациями для «Острова сокровищ» станут в том числе шесть фортепиано, подаренных театру отзывчивыми тверскими зрителями. Спектакль будет музыкальным: на сцене зазвучат живые скрипки, гитары, барабаны и пианино.

Сейчас артисты отчаянно музицируют, репетируя, и репетируют, музицируя. Получается, судя по выложенным недавно театром видео, громко, весело, по-пиратски.

Надо ли говорить, что главные роли играют ведущие артисты театра. К примеру, в Сильвера перевоплотится корифей ТЮЗа Александр Романов, сквайра Джона Трелони сыграет Андрей В. Иванов, Билли Бонса - Михаил Хомченко, Мэг Трублад - Татьяна Романова ну и т. д. А вот того самого доктора Ливси неожиданно сыграет… Инна Волкова. Да, в этой постановке доктор будет женщиной.

«КП»-Тверь» пообщалась с режиссером спектакля Вероникой Вигг за неделю до премьеры. Она уже прекрасно знакома поклонникам ТЮЗа. Ставила там, к примеру, «Чайку» (16+), «Грозу» (16+).

Вероника Вигг. Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Почему вы решили обратиться к «Острову сокровищ» Стивенсона?

- Это самое известное произведение Стивенсона, его много-много лет ставят, снимают фильмы. Роман многослойный, его интересно раскладывать… Для меня Стивенсон всегда был одним из любимых авторов. Любовь эта началась в детстве с романа «Похищенный». Я его читала по дороге к своей бабушке на автобусных остановках, пропуская автобусы. Что интересно, «Похищенный» и «Остров сокровищ» очень похожи по фабуле, в центре сюжета в них молодой человек, юноша. У Стивенсона одна из главных тем - взросление на фоне того, что мир рядом не идеален, но очень интересен.

- При работе над постановкой на вас влияли советские фильмы по роману Стивенсона? Может, что-то там подсмотрели для себя?

- Советские фильмы и какие-либо другие при создании постановки на меня не влияли. Больше - само произведение и то, что с ним можно сделать, находясь сейчас в июне 2023 года.

- Не могу не спросить: почему доктор Ливси в вашей постановке трансформировался в Люсинду Ливси, в женщину?

- В силу обстоятельств в Тверском театре юного зрителя есть определенное количество артистов определенного возраста. Тут прекрасные актеры, но при разложении материала стало понятно, что эту роль придется играть артистке. Сразу могу сказать, что никаких феминистских мотивов, подложек в этом не было. Просто была такая данность, что мне нужен определенный человеческий тип для этой роли. И тут я вижу, что в ТЮЗе этот тип есть, но это женщина, актриса Инна Волкова. Ну и что? Почему Инна Волкова не может быть доктором? Конечно, может. Доктор Ливси может быть женщиной.

Интересно, что бы сказал на это Стивенсон? Впрочем, автор сам был сторонником неожиданных сюжетных поворотов, а этот ход уж точно нетривиален.