Федерального эксперта, поддержавшего идею включения архитектуры Николая Львова в список Всемирного наследия, удручило состояние Торжка

Во многом Торжку удалось сохранить свой исторический облик. Но находится старинная архитектура часто не в лучшем виде. Фото: Алёна АНИСИМОВА

Львовские архитектурные ансамбли центра и окрестностей Торжка вошли в предварительный Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (об этом мы рассказывали, читайте здесь). Горячую поддержку этой идее оказали именитые эксперты: знатоки искусства и архитектуры.

Теперь бесценную архитектуру предстоит сохранить, ведь находятся памятники по большей части не в лучшем состоянии. Новый статус даёт для этого возможности. Впереди много интересной работы: необходимо составить номинационное досье памятников, разработать план их реставрации.

Своими мыслями о ценности львовской архитектуры с «КП»-Тверь» поделился заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов.

Забегая вперёд, скажем, что эксперт весьма категорично озвучил и свои мысли о ситуации с городской застройкой Торжка в целом.

РУССКИЙ ЛЕОНАРДО

Известный факт: современники и потомки называли Николая Львова «русским Леонардо». Ведь освоил он не только архитектуру, но и поэзию, музыку, строительную науку и технику, геологию.

- Львов был и учёным, и изобретателем. Его архитектурные ансамбли и парки идеально сделаны с технической точки зрения, - рассказывает Евгений Соседов. - Он внедрял передовые технологии, которым нам и сейчас не грех поучиться. Это то, что нужно изучать даже с точки зрения строительных технологий: какие использовались материалы, какие рационализаторские методы применялись, как организовывалось в усадьбах отопление и тому подобное.

Сегодня, как мы уже сказали, открываются новые возможности для сохранения львовской архитектуры, привлечения к этому федеральных средств.

- Теперь это не только вопрос ответственности общественности и специалистов, но и международная репутация нашей страны, - говорит эксперт. - Надо сказать, что за последний год ситуация в деле сохранения архитектурного наследия уже серьёзно сдвинулась. Во-первых, практически по всем объектам появились те или иные общественные инициативы. Общественники взялись приглядывать за памятниками, латать крыши. Появилась государственная программа консервации, это тоже большая радость. По ней в прошлом году уже были законсервированы два львовских памятника. Один, правда, находится в Подмосковье, в селе Тёплое Клинского района (Знаменская церковь. - Ред.), а второй - это многострадальные Горницы (Владимирская церковь в селе Горницы на границе Кувшиновского района, практически пришедшая в руинированное состояние. - Ред.).

Владимирская церковь в селе Горницы. Фото: vk.com/public188981682/Денис Ивлев

Правда, тут же Евгений Соседов оговаривается: реставрационные работы были проведены недостаточно качественно, у специалистов есть к ним определённые замечания. Тем не менее процесс запущен. Теперь дело за тем, чтобы к энтузиазму общественных организаций подключились административный ресурс и финансирование.

УДРУЧАЮЩИЙ ТОРЖОК

- Могу поделиться личными впечатлениями от Торжка, - внезапно предложил Евгений Соседов. - Я много ходил по городу, рассматривал его с обеих сторон реки. И впечатление осталось удручающее... Каждый второй каменный дом 18-19 века постройки стоит в руинах, без окон, без крыш. Удивительно: если вдруг заприметишь действительно красивый дом, он обязательно окажется в таком состоянии. Городу нужны программы по привлечению инвесторов. Такие программы успешно действуют во многих регионах. Дома успешно отдаются в пользование под восстановление за символическую арендную плату, переводятся из жилого фонда в нежилой: есть много механизмов. Понятно, что можно отреставрировать за госсчёт церкви, какие-то значительные объекты… Но больно смотреть, когда в таком состоянии находится основная средовая застройка. Странно, что такой привлекательный город между Москвой и Санкт-Петербургом, куда валом валят туристы, до сих пор не запустил подобных программ по сохранению своей городской архитектуры. Для Торжка необходимо, чтобы городская и региональная власти задумались об этом. Можно во что-то просто вкладывать деньги, восстанавливать, а можно грамотно управлять. Чтобы эти объекты жили. Все условия для этого есть, - уверен эксперт

Что до удачных проектов государственно-частного партнёрства, то они действительно успешно реализовываются. К примеру, в Нижнем Новгороде целые кварталы, находившиеся даже в худшем состоянии, чем торжокские дома, обрели вторую жизнь. Они восстанавливаются, туда вкладываются частные деньги.

СИМВОЛИКА

Что до львовских памятников, то они, кроме объективной художественной ценности, несут ещё и важную символику, считает Евгений Соседов:

- Можно сказать, что это отражение наших имперских амбиций, это Греческий проект Екатерины Великой, выраженный Николаем Львовым архитектурным языком. Как известно, храм в Переслегино - копия Иосифовского собора в Могилёве (собор Иосифа Обручника авторства Николая Львова, построенный в 1780-1798 годах в белорусском Могилёве и снесённый при советской власти. - Ред.). Он был построен как программный памятник, на его освящении присутствовала Екатерина с австрийским императором. Но он не сохранился, а храм в Переслегино сохранился. Или колокольня в Арпачёво, являющаяся некоей отсылкой. Это и маяк, и римские колонны, и минареты, которые окружили святую Софию. Удивительно, что находятся эти памятники не в столичных центрах, а в малом уездном городе, причём с очень сохранным, практически неизменным историческим ландшафтом. Необходимо проектировать зоны охраны, утверждать грамотные градостроительные документы, чтобы эти объекты сохранили свою доминирующую роль в ландшафте. Это всё очень ценно и важно, тем более что сейчас мы много говорим о патриотизме, о нашей истории, о поиске смыслов, национальных идей. Эта архитектура является их прямым выразителем. Мы смогли в себя впитать античную культуру, палладианство, эпоху Возрождения, и в 18 - начале 19 века всё это неожиданно расцвело. И это очень повышает статус нашей архитектуры в международном плане. Не говоря уже о туристической привлекательности. При грамотном подходе это та жила, на которой можно безбедно жить.