Отель «Барская усадьба» организует ежегодный «Праздник Непослушания» для мальчишек и девчонок, а также их родителей!

Фото: Мария ЗУЕВА
Загородный отель «Барская усадьба» 2 сентября приглашает всех мальчиков и девочек на традиционный «Праздник Непослушания». Праздник придуман специально для того, чтобы дети и их родители смогли отдохнуть в свое удовольствие. Ребятишки покуролесили, накричались, наулыбались, набегались и нарадовались, ведь впереди длинный учебный год. А родители, поручив на время заботу о чадах профессионалам, смогли расслабиться и отдохнуть на природе.
На «Празднике Непослушания» царит полная свобода творчества. 2-го сентября в «Барскую Усадьбу» прибудет огромное количество артистов и ростовых кукол.
И какой же праздник без сладкого! Здесь вас будет ожидать мега-огромный торт - каждому достанется по кусочку, а то и по два!
Ребятню работа художественной мастерской, никем не ограниченная свобода творчества на красивейшей территории и свежем воздухе и посещение мини-фермы.
Стоимость входного билета - 1300 руб. для взрослых и 650 руб. (для детей от 4 лет).
Дети до 3-х лет включительно проходят на праздник бесплатно.
Фото: Мария ЗУЕВА
Фото: Мария ЗУЕВА
Фото: Мария ЗУЕВА
В «Барский усадьбе» ребятишкам некогда скучать как в праздники, так и в будние дни!
К услугам юных гостей отеля:
- Ежедневная веселая анимация;
- Детская площадка;
- Детский клуб «Мультики»;
- Аквацентр;
- Общение с животными на мини-ферме;
- Велосипеды и машинки;
- Квест-музей «Сказка».
Каждый малыш найдет себе занятие по душе.
"ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" без проживания
Гостям, которые хотят отдохнуть в «Барской усадьбе», совсем не обязательно снимать номера, чтобы воспользоваться услугами отеля. Можно забронировать пребывание без проживания и прекрасно провести время.
В программу включены:
- Для детей: ежедневная анимация и детский клуб;
- «Шведский стол». Здесь вас ежедневно ждут сезонные фрукты, большой выбор главных блюд, закусок, напитков и десертов (завтрак, обед и ужин);
- Посещение аквацентра (это 25-ти метровый бассейн, финская сауна, инфракрасная сауна, турецкая баня, травяная баня);
- Активности на территории: бильярд, велосипеды, батут, тренажерный зал, спортивный зал, настольный теннис;
- Посещение мини-фермы «Барское подворье» и экскурсия в "Дом Буренки".
«Барская усадьба» ждёт вас в гости!
Бронируйте на сайте: https://барская.рф/ или по тел.: 8 920 188 88 10.
Фото: Мария ЗУЕВА
Фото: Мария ЗУЕВА
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ООО «Усадьба»