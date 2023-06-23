Отель «Барская усадьба» организует ежегодный «Праздник Непослушания» для мальчишек и девчонок, а также их родителей!

Фото: Мария ЗУЕВА

Загородный отель «Барская усадьба» 2 сентября приглашает всех мальчиков и девочек на традиционный «Праздник Непослушания». Праздник придуман специально для того, чтобы дети и их родители смогли отдохнуть в свое удовольствие. Ребятишки покуролесили, накричались, наулыбались, набегались и нарадовались, ведь впереди длинный учебный год. А родители, поручив на время заботу о чадах профессионалам, смогли расслабиться и отдохнуть на природе.

На «Празднике Непослушания» царит полная свобода творчества. 2-го сентября в «Барскую Усадьбу» прибудет огромное количество артистов и ростовых кукол.

И какой же праздник без сладкого! Здесь вас будет ожидать мега-огромный торт - каждому достанется по кусочку, а то и по два!

Ребятню работа художественной мастерской, никем не ограниченная свобода творчества на красивейшей территории и свежем воздухе и посещение мини-фермы.

Стоимость входного билета - 1300 руб. для взрослых и 650 руб. (для детей от 4 лет).

Дети до 3-х лет включительно проходят на праздник бесплатно.

Фото: Мария ЗУЕВА

Фото: Мария ЗУЕВА

Фото: Мария ЗУЕВА

НА ЗАМЕТКУ

В «Барский усадьбе» ребятишкам некогда скучать как в праздники, так и в будние дни!

К услугам юных гостей отеля:

- Ежедневная веселая анимация;

- Детская площадка;

- Детский клуб «Мультики»;

- Аквацентр;

- Общение с животными на мини-ферме;

- Велосипеды и машинки;

- Квест-музей «Сказка».

Каждый малыш найдет себе занятие по душе.

КСТАТИ

"ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" без проживания

Гостям, которые хотят отдохнуть в «Барской усадьбе», совсем не обязательно снимать номера, чтобы воспользоваться услугами отеля. Можно забронировать пребывание без проживания и прекрасно провести время.

В программу включены:

- Для детей: ежедневная анимация и детский клуб;

- «Шведский стол». Здесь вас ежедневно ждут сезонные фрукты, большой выбор главных блюд, закусок, напитков и десертов (завтрак, обед и ужин);

- Посещение аквацентра (это 25-ти метровый бассейн, финская сауна, инфракрасная сауна, турецкая баня, травяная баня);

- Активности на территории: бильярд, велосипеды, батут, тренажерный зал, спортивный зал, настольный теннис;

- Посещение мини-фермы «Барское подворье» и экскурсия в "Дом Буренки".

«Барская усадьба» ждёт вас в гости!

Бронируйте на сайте: https://барская.рф/ или по тел.: 8 920 188 88 10.

Фото: Мария ЗУЕВА

Фото: Мария ЗУЕВА

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ООО «Усадьба»