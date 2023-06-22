Выходные в Твери пройдут без жары

Зной отступает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу большой североатлантический циклон принёс в регион дожди. Суббота же обещает дать нам возможность погулять посуху. Правда, будет совсем не жарко.

- Холодный атмосферный фронт собьёт зной, - говорит доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Субботним днём всего +18, небо облачное, ветер северных направлений, к счастью, не сильный.

В воскресенье уже теплее: +24. Тоже облака, но иногда солнышко будет показываться.

В понедельник +22. Небо затянется: освежить нас в первый рабочий день могут дождики. Пройдут они местами. Вторник пока планирует быть сухим. Днём +21, переменная облачность, вечером солнца станет больше.

Атмосферное давление, кстати, в эти дни серьёзных проблем нам не подкинет, будет держаться в пределах 748-750 миллиметров ртутного столба.

- Ну а в среду велика вероятность того, что опять будут дожди и грозы, - разводит руками Наталья Сердитова. - Но учтите: осадки, конечно, прибьют пыль, но на пожароопасную обстановку существенно не повлияют!

Кстати, на уходящей неделе наступило самое настоящее лето - астрономическое! 21 июня - день летнего солнцестояния. Теперь потихоньку дни пойдут на убыль, а ночи будут становиться всё длиннее... «Солнцеворот вершит поворот», - говорили в народе. Это означало, что солнце поворачивается на зиму, зато лето - на жару. Действительно, на следующей неделе мы будем встречать июль, который традиционно считается самым жарким месяцем лета. А уж каким он будет в этом году на самом деле, поглядим!