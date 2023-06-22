Правнук погибшего в начале Великой Отечественной войны солдата с Урала побывал в Тверской области на месте гибели прадеда

Правнук солдата с дочкой (справа) и поисковиками на месте гибели Ивана Удинцева. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Денис Бурцев.

Наш регион был в числе первых территорий СССР, куда летом 1941-го вторглись гитлеровские полчища. Бои с немцами на западе Верхневолжья начались уже в начале июля…

В День памяти и скорби поисковики тверского научно-исторического военно- патриотического центра «Подвиг» поделились благодарственным постом уральца Дениса Бурцева - правнука погибшего в начале войны в Западнодвинском районе солдата Ивана Удинцева. Денис вместе с дочкой в сопровождении поисковиков 16 июня побывал на месте последнего боя прадеда...

Иван Удинцев погиб в начале войны. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/из семейного архива родственников Удинцев

Про Ивана Удинцева мы уже писали. Напомним, что в начале сентября 2022 года в заболоченной низине у деревни Катково в Западнодвинском районе поисковиками отряда «Память» (входит в структуру «Подвига») в ходе раскопки небольшой воронки были подняты останки двоих бойцов Красной Армии. У обоих были штатные карболитовые (бакелитовые) пенальчики - солдатские медальоны с записками.

Один из обнаруженных при останках бойцов бакелитовых пенальчиков - солдатских медальонов. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Один бланк удалось прочитать быстро. Он принадлежал Даниилу Бархатову 1914 года рождения, уроженцу Ирбитского района Свердловской области.

Имя второго бойца поисковики смогли установить лишь спустя несколько месяцев. Это и был Иван Удинцев 1913 года рождения, тоже из Ирбитского района.

Так вышло, что в одной воронке нашли останки двух мужчин из одного района Урала. Вместе они приняли свой последний бой с фашистами. Сколько же лет они числились без вести пропавшими, лежа в безвестной сырой земле?..

Тверским поисковикам стало известно, что жена Ивана Удинцева ждала его до конца своих дней, выясняла судьбу любимого, посылая запросы в военкоматы.

Останки двух павших в бою за Родину уральцев нашли в заболоченной низине. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

И вот почтить память погибшего предка приехали его правнук с праправнучкой.

Как написал Денис Бурцев, известие о том, что найдены останки Ивана Удинцева, в его семью ворвалось «как молния».

Из архивных документов известно, что на фронт Ивана Удинцева призвали в 28 лет в первые дни войны. У него тогда уже было четверо детей.

Свой воинский долг Иван Удинцев выполнял в 243-й стрелковой дивизии 29-й армии. В августе 1941 года боец пропал без вести в районе Западной Двины.

- Моя прабабушка, труженица тыла Анастасия Григорьевна, до последних дней своей жизни хранила фотокарточку и единственное письмо деда от 7 августа 1941 года с верой, что когда-нибудь дед Иван отыщется. Вот некоторые выдержки из этого письма: «Сообщаю Вам последние свои известия: не сегодня-завтра вступаем в бой... я нахожусь сейчас в пехоте, и мне очень трудно... пока жив остаюсь... Но ты, Тюня, живи и переноси все трудности... Может быть, я вернусь домой», - сообщил Денис Бурцев.

- В ходе экспедиции с поисковиками мы установили, что эти строки были последними для солдата... В августе 1941 года Иван Григорьевич при штурме захваченной врагом деревни Катково Западнодвинского района Калининской области погиб вместе со своим боевым товарищем, земляком Даниилом Ивановичем Бархатовым. При совместном осмотре местности сражения мы выяснили, что солдаты не дошли до передовых окопов противника буквально считанные метры, уйдя в вечность… Чувства, эмоции и мысли переполняют, - пишет далее правнук погибшего.

Спустя 82 года останки Ивана Удинцева и его однополчанина торжественно перезахоронили на их малой Родине - в селе Рудно Ирбитского района Свердловской области. Красноармейцы были упокоены в братской могиле со всеми воинскими почестями.

Денис Бурцев от всего сердца, от всей души благодарит поисковиков, благодаря которым это стало возможно. Он перечисляет их поименно. Это командир и бойцы отряда «Память» Виктор Кочергин, Антон Быков, Илья Голиков, Дмитрий Гендин, Николай Рыбаков и Сергей Ершов.