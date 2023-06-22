На чемпионате профмастерства AtomSkills-2023 работники Калининской АЭС принесли в копилку сборной Электроэнергетического дивизиона наибольшее количество медалей

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Торжественная церемония закрытия состоялась 21 июня 2023 года в Екатеринбурге.

AtomSkills — ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который организует Госкорпорация «Росатом» на основе международной методики WorldSkills с 2016 года. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире корпоративных чемпионатов. В этом году участие в состязаниях принимали более 2000 профессионалов в разных областях атомной промышленности. Впервые чемпионат прошел в международном формате и объединил конкурсантов из Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Кубы и Боливии.

В соревновательную часть AtomSkills-2023 вошли 40 компетенций. В рамках каждой компетенции, часть из которых предполагали командные соревнования, участники боролись за победу и звание лучшего в своей профессии. Конкурсные задания чемпионата были подготовлены экспертами различных направлений и консолидировали отраслевые и международные требования к компетенциям. Критерии и параметры оценки уровней владения профессиональными знаниями и навыками основывались на международной методике WorldSkills и адаптированы к задачам технологического развития Госкорпорации «Росатом».

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В составе сборной Электроэнергетического дивизиона Росатома выступали 28 сотрудников Калининской АЭС. Они боролись за звание лучших в семи компетенциях.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Золотую медаль в командной компетенции «Цифровое ПСР-предприятие» получили Евгений Сошин, Дмитрий Андреев, Давид Соловьев и эксперт Наталья Губина.

В компетенции «Охрана труда» Мария Баяндина и эксперт Валерия Быценко принесли сборной серебро. В этой же компетенции еще двое работников Калининской АЭС Дарья Беспалько и Андрей Никитин принимали участие в качестве технического эксперта и отраслевого главного эксперта соответственно.

Сразу две медали завоевали атомщики из Удомли в компетенции «Технологические системы энергетических объектов». Серебро у Кирилла Будникова и эксперта Александра Новожилова, бронза досталась Владиславу Медведеву и эксперту Александру Лаврову. Также в этой компетенции принимал участие Алексей Леонов в качестве эксперта по разработке конкурсного задания.

В числе лучших работников, обладающих навыками обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики оказались Ольга Викторова и эксперт Андрей Бондарев. Они завоевали бронзовую медаль. На чемпионате им помогал технический эксперт Станислав Тихонов.

Еще одна бронза — у команды №1 Электроэнергетического дивизиона в компетенции «Управление жизненным циклом». В состав команды входили специалисты с разных предприятий дивизиона, Калининскую АЭС представляла Елизавета Выставкина. Ольга Максименко принимала участие этой компетенции в качестве независимого эксперта.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по формированию и реализации долговременной стратегии развития и применения человеческого потенциала для достижения глобального технологического лидерства ведущих отраслей отечественной промышленности. Отраслевые чемпионаты мастерства AtomSkills являются инструментом развития профессиональной среды, способствующим обмену знаниями и опытом между представителями поколений, а также объединяющим специалистов, студентов и школьников в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров в России. Внедрение новых стандартов профессионального мастерства позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.