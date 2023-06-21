Победивший рак житель Твери представил документальный фильм о жизни после онкологии

Часть фильма посвящена ультрамарафону Артёма Алискерова по льду Байкала. Фото: VK/Артём Алискеров

Мы одними из первых написали заметку ( а затем и большое интервью) о тверичанине Артёме Алискерове в то время, когда он сражался с онкологией и побуждал других мотивирующими постами в соцсети не отчаиваться в борьбе со страшной болезнью. В итоге он победил рак, а потом доказал, что после заболевания можно и марафоны бегать, и горы покорять … Хотя он в забегах даже во время болезни участвовал. На днях Артём представил в Москве фильм о своем преодолении.

Фильм называется «На грани возможного. Встань и иди» и был представлен в московском кинотеатре «Москино Факел».

Артём на премьере фильма в Москве. Представители СМИ тут как тут. Фото: VK/Артём Алискеров

- Фильм о том, что жизнь после онкологии существует, а также о пропаганде донорства костного мозга, - уточнил Артём Алискеров.

Он рассказал, что фильм снимался и монтировался полтора года. В нем показано, как Артём после излечения от рака сначала совершил восхождение на самую высокую вершину Европы Эльбрус на Кавказе, потом преодолел ультрамарафон по льду Байкала, а затем еще и пробежался по вулканам Камчатки.

Восхождение на Эльбрус после ремиссии далось очень нелегко, но того стоило. Фото: VK/Артём Алискеров/коллаж

Страшный диагноз Артёму поставили в 2019-м. После ремиссии в 2021-м он развил такую физическую активность, что ему многие абсолютно здоровые люди позавидуют. К слову, он и до болезни участвовал в разных забегах, в том числе экстремальных.

Но, пожалуй, одним из самых сложных (если не самым) стал для него тот самый ультрамарафон по Байкалу. Напомним, что он бежал в марте по льду с юго-запада на северо- восток великого озера. Причем со льда на берег не сходил, ночевал и грелся в палатке или в машине сопровождения. За рулем был известный тверской автогонщик, чемпион России по ралли-рейдам Евгений Павлов. Он сильно подбадривал Артёма и даже порой бежал с ним. Остановить тверичанина не смогли даже падение в трещину и проблемы с коленом. В итоге Алискеров преодолел 700 км!

Во время забега по Байкалу. Фото: VK/Артём Алискеров

Снял и смонтировал фильм друг Артёма, видеооператор из Твери Дмитрий Рюжанов. Он также был в команде Артёма на Байкале и в некоторых других его забегах.

- Получилась отличная картинка, зрители аплодировали, говорили, что очень классно снято, - поделился Артём.

Артём со своим другом Дмитрием Рюжановым. Фото: VK/Артём Алискеров

Он подчеркнул, что продолжает заниматься пропагандой донорства костного мозга, и фильм также снят в поддержку этого дела. Донорство костного мозга очень важно: оно спасает жизни онкобольных. В России его еще нужно развивать.

Я спросил у Артёма, есть ли у него масштабные планы на ближайшее время.

- Будет огромнейший проект, федеральный. Подробности позже, - заинтриговал Алискеров.

В завершение Артём сообщил, что в Твери премьера «На грани возможного. Встань и иди» состоится 2 июля в кинотеатре «Звезда». Следите за подробностями на странице Артёма Алискерова в соцсети.