За последние пять лет социальный пакет работников Калининской АЭС вырос на четверть

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За последние пять лет социальный пакет сотрудников предприятия вырос на 25%.

По словам начальника отдела социального развития Марины Клещеровой, значительную часть расходов социального характера традиционно составляют программы по улучшению жилищных условий, оздоровлению работников и членов их семей, добровольному медицинскому страхованию, спорт и культура, оказание помощи в определенных жизненных ситуациях.

Она отметила, что в этом году появился ряд нововведений, которые улучшают ранее действовавшие условия. Так, был изменен порядок расчета оплаты стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Теперь сотрудники оплачивают только сумму, превышающую нормативную стоимость такой путевки.

Другим важным нововведением стало изменение условий программы по оказанию помощи в приобретении постоянного жилья. В частности, максимальный размер займа на улучшение жилищных условий теперь составляет до 1 миллиона рублей, увеличен максимальный размер ипотечного кредита и компенсации, в пределах которых оказывается помощь, и др.

«Улучшение условий труда и качества жизни сотрудников – один из основных приоритетов Калининской АЭС. Реализация таких форм поддержки персонала позволяет обеспечить высокий уровень социальной защищенности, формировать комфортную рабочую атмосферу внутри коллектива и стимулировать работников к повышению производительности труда. Кроме того, наличие обширного соцпакета является важным условием конкурентоспособности нашего предприятие на рынке труда. Реализуемая социальная политика нацелена на привлечение и удержание лучших специалистов – прежде всего, инженерно-технических работников – носителей знаний и навыков по ключевым специальностям», - сказала Марина Клещерова.

Поддержка персонала и членов их семей – неотъемлемое условие реализации социальных программ как на Калининской АЭС, так и на других предприятиях электроэнергетического дивизиона Росатома. Несмотря на внешнее давление все программы и социальные обязательства выполняются. Последовательно и неуклонно реализуются те планы и проекты развития, которые были намечены ранее. В числе задач: повышение качества жизни работников, улучшение их социально-экономического положения, создание прочной, надёжной базы для дальнейшего движения вперёд.