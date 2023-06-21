Досуг в Твери с 21 по 28 июня: Песни памяти, ансамбль Людмилы Зыкиной, изобилие каши, искусство батика, редкие монеты и индейский фольклор

В Верхневолжье теплое лето, проводите его культурно и интересно. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОНЦЕРТЫ

В память о подвиге и песни для души

Тверская филармония к 22 июня - Дню памяти и скорби - подготовила программу «Этот день не забыть никогда…» в память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Концерт состоится 22 июня, начало - в 18:30.

В этом музыкально-литературном посвящении примут участие ведущие коллективы и солисты Тверской филармонии.

Режиссер концерта - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Прозвучат произведения, посвященные годам Великой Отечественной войны, М. Фрадкина, В. Соловьева-Седова и других композиторов.

Стоимость: 300 рублей.

6+

24 июня в 18:00 филармония приглашает на концерт «Песни для души». Выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Он был создан по решению Совета министров СССР в 1977 году. А идейным вдохновителем его стала именно великая русская певица, народная артистка СССР Людмила Зыкина.

В программе концерта эстрадные советские песни и музыка из кино.

Стоимость: 300-500 рублей.

6+

ФЕСТИВАЛИ

Каша и веселье

В Кашине 24 июня вновь пройдет Всенародный фестиваль каши. Он начнется в 12:00 в Городском саду.

В программе костюмированное шествие, выступление казацкого ансамбля “Пересвет", презентация каши года — геркулесовой, кулинарный конкурс “Кашевар года” и мастер-классы, силовые древнерусские состязания, в ыставка исторической артиллерии, народные песни и танцы, ремесленная ярмарка и конечно много каш, самых разных, на любой вкус.

Вход свободный.

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ВЫСТАВКИ

«Шелковое настроение»

Так называется выставка батика Романа Захарова и студентов Губернаторского колледжа народных промыслов Вологды. Она с 23 июня до 6 августа будет открыта в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

- Большая часть работ посвящена пейзажам и архитектурным сооружениям Русского Севера, а именно Вологодчины. Помимо панно, в технике батика, будут показаны предметы интерьера, одежда многое другое, - сообщается в анонсе.

Роман Захаров - член Союза дизайнеров России, признанный мастер росписи по шелку.

Открытие выставки состоится 23 июня в 16:00. Вход в это время бесплатный.

Цена билетов: 80-150 рублей.

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Нумизматические редкости

В областной столице до 30 июня можно посетить выставку «Нумизматические редкости Тверского музея». Экспозиция открыта в Музее тверского быта.

- Среди экспонатов - крайне редкие и даже известные в единственном экземпляре предметы нумизматики, памятники с редкой судьбой и удивительной историей поступления в музей; вещи, принадлежавшие нашим знаменитым землякам, и уникальные кладовые комплексы; нумизматические памятники - свидетели разного рода преступной деятельности и интересные примеры вторичного использования монет, - написано в анонсе.

Цена билетов: 100-150 рублей, школьникам и дошкольникам - бесплатно.

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СПЕКТАКЛИ

Знакомство с легендой

27 июня в 19:00 Тверской ТЮЗ на читку «Легенда о сотворении человека».

- На этот раз познакомим зрителей с фольклором индейцев Северной Америки в исполнении артиста Ивана Иванова, - сказано в анонсе. - Собравшись вокруг уютного очага, вы услышите древние легенды разных индейских племён и этнические песнопения, увидите национальные костюмы и танцы.

Цена билетов: 300 рублей.

6+