В 2023 году в Тверской области запланировано ввести в строй 777 000 квадратных метров жилья

В регионе уменьшать объемы жилого строительства не намерены. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

20 июня на заседании областного правительства были рассмотрены итоги и планы строительства жилых домов, выполнения программ капремонта и переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Что касается ввода нового жилфонда, то тут будут сохранены объемы прошлого периода.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что по сравнению с 2021 годом в 2022-м ввод жилья в области увеличился на 30%.

- Но, учитывая имеющиеся потребности, этого недостаточно, - указал глава региона. - Также хотел бы отдельно отметить, что на территориях, где будут строиться многоквартирные дома выше четырех этажей, необходимо обсуждать эти вопросы и советоваться с нашими гражданами.

Игорь Руденя. Фото: ПТО

По информации областного Минстроя, с 2019 года в регионе введено 2,9 млн кв. метров жилья. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 127 тысяч семей.

В прошлом году введено 776 тыс. кв. метров жилья - это 3513 индивидуальных и 94 многоквартирных дома. Последние построены в Твери, Калининском, Конаковском и Нелидовском округах.

В этом году уже введено 1640 индивидуальных жилых домов общей площадью 219 тыс. кв. метров, а также 18 многоквартирных домов площадью 92,2 тыс. кв. метров в Твери, Калининском и Конаковском округах.

Всего за этот год планируется ввести не менее 777 тыс. кв. метров жилья - чуть больше, чем в 2022-м.

Строятся жилые комплексы. В Твери это ЖК «Медовый», «Европейский», «Новая Тверь», «Южный», «Мичуринский», «Юность» «Ботаника» и другие, в Калининском округе - «Есенинские поля», в Конаковском - «Завидово».

Губернатор подчеркнул: при строительстве домов необходимо обязательно обеспечивать новые жилые кварталы инфраструктурой - социальной, транспортной и инженерной.

На заседании областного правительства. Фото: ПТО

В Верхневолжье также продолжается реализация региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. С 2019 года в новые квартиры переехали 1370 человек.

Губернатор отметил, что тут необходимо увеличивать эффективность.

Также на заседании областного правительства рассмотрен ход реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2043 годы.

В 2022-м завершен капремонт в 213 многоквартирных домах, что позволило улучшить условия проживания более чем 20 тысяч человек.

При этом, согласно утвержденному областным правительством краткосрочному плану программы на 2023-2025 годы, в этот период запланировано провести ремонты в 824 домах. Из них 490 - переходящие с прошлых лет.

Как сообщили на заседании, с начала 2023 года капремонт уже выполнен в 69 многоквартирных домах.