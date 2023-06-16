Под палящим солнцем на пляже в Твери пока больше загорают - водичка холодновата

Утром на пляже было не много людей, причем они рассредоточились. Но ближе к полудню их количество начало увеличиваться. Фото: Александр ЖМУЛИН

Лето в Твери заиграло полными красками, солнце и небо щедро дарят ультрафиолет. Столбик термометра уже с утра 16 июня поднялся до 25 градусов, а днем и вовсе почти до 30 разогрело. В ближайшие дни будет еще жарче...

Ну и куда в такую жару податься? Конечно же, к водоему. На единственное легальное место отдыха на Волге - на пляж. Впрочем, пляжем-то он, в юридическом понимании, не является: место для купания буйками не огорожено, спасателей нет, душевых тоже нет. Это, как ни парадоксально, пляж, но не для купания, а для отдыха.

Прибыв на пляж еще до полудня, в 11:00, я обнаружил там немало людей. Не сказать, что жаждущих позагорать и покупаться было прямо много, но и все-таки немало для такого раннего времени, да еще в будний день. А вот купающихся, к слову, были единицы.

Утром на пляже. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я пока просто загораю, вода холодновата еще, - поделился со мной мужчина средних лет, представившийся Романом.

На вопрос, как он вообще относится к купанию в Волге в центре Твери, не боится ли что- нибудь подцепить, он, отхлебнув кваса, ответил:

- Да не, я слышал, конечно, предупреждения, что вода тут не очень соответствует требованиям, но не первый год купаюсь, вроде нормально.

Две молодые женщины сказали, что пришли больше позагорать, но и намерение хотя бы чуть-чуть искупаться есть.

- Хотя да, вода-то прохладная еще, - констатировала одна дама.

- Говорят, тут грязновато… - начал было я.

- Ну да, мутновата водичка. А что делать? Мы вообще на карьеры ездить больше любим, но пока сюда пришли, - опередила мои рассуждения вторая женщина.

Я потрогал воду - действительно, холодная еще. Хотя, как по мне, не критично, купаться можно. Что касается чистоты, что сказать… Уже в метре от берега - устойчивая муть. Вообще, цвет воды мне лично желания искупаться не внушил.

Вода мутновата. Фото: Александр ЖМУЛИН

Кстати, областное управление Роспотребнадзора в последние дни мая сообщило, что, по данным лабораторных исследований, качество воды в Волге (в районе набережной Афанасия Никитина - как раз на пляже), Тьмаке (в районе поселка Первомайский) и Тверце (зона отдыха у Тверецкого моста) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

- Пробы воды, отобранные в Волге, также не удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям, - уточнили в ведомстве.

Такие дела.

А вот пробы воды возле деревни Константиновка, то есть на тех самых карьерах, в конце мая соответствовали требованиям как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

С тех пор информация не обновлялась, актуальных данных пока нет, но вряд ли что-то кардинально изменилось за полмесяца.

Меж тем каких-либо табличек с запретами купания или с предупреждением о качестве воды я на пляже не приметил. А вот кабинки для переодевания есть, штук пять насчитал.

Кабинки для переодевания. Фото: Александр ЖМУЛИН

По периметру расставлено несколько табличек с указанием, что это зона отдыха «Пляж» и чт там нельзя мусорить, курить, распивать спиртное и выгуливать собак.

Информационная табличка. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также я обнаружил стенд с правилами безопасного поведения на водоемах.

Стенд с правилами безопасности. Фото: Александр ЖМУЛИН

А еще обратил внимание на то, что там плавает довольно много уток, некоторые с утятами, а некоторые довольно близко к людям. А там, где утки, там неприятные для людей паразиты…

СОВЕТЫ ВРАЧА

О правилах поведения в жару «КП»-Тверь» ранее рассказала доктор медицинских наук, врач- кардиолог, главврач горбольницы № 6 Наталья Соколова.

Вот ее рекомендации.

Нужно избегать длительного нахождения под парящим солнцем: самым опасным считается период с 11 до 16-17 часов.

Носите одежду светлых цветов из натурального материала: хлопка, льна. Защищайтесь от солнца при помощи головных уборов и используйте солнцезащитные кремы. Последне особенно касается тех, у кого на коже есть родимые пятна и родинки.

Пейте как минимум 1,5-2 литра чистой (не газированной) воды в день. Если организм требует больше, пейте больше.

Кроме воды можно пить зеленый чай, натуральные морсы и не очень сладкие компоты из ягод. Обычная вода кажется скучной? Добавьте туда дольку лимона или апельсина.

Ешьте больше овощей, фруктов, рыбы. Если мясо, то отдавайте предпочтение нежирному.

Дети на солнце всегда должны носить головные уборы и тоже пить воду. Не забывайте: детей перегрев происходит очень быстро, и может случиться тепловой удар.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно в жару контролировать свое самочувствие: измерять давление и пульс утром, днем и вечером. Продолжайте прием всех препаратов, которые назначил доктор. И также лучше сердечникам не перенапрягаться, к примеру на огороде. Это опасно для них вдвойне.

Большой риск - резкая смена температуры. Быстро забегать в воду в жаркий день и здоровым людям, а особенно гражданам с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, строжайше противопоказано: может произойти спазм сосудов, приводящий к инфаркту или инсульту.

Если у кого-то рядом возникли головокружение, предобморочное состояние, кровотечение из носа, частый пульс, одышка, рвота, повышение температуры тела, покраснение лица или, наоборот, бледность - немедленно вызывайте «скорую».

Пока медики едут, поместите пострадавшего в тень, оботрите водой, оберните влажным полотенцем или простыней. Напоите водой и приложите к голове холодный компресс. Расстегните одежду, чтобы тело свободно дышало.

Берегите себя и будьте здоровы!