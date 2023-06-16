Льготные лекарства: Куда обращаться, чтобы их получить

На бесплатные лекарства имеют право более 20 категорий льготников Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области, согласно цифрам статистики, льготные лекарства получают около 80 тысяч пациентов.

Перечень лекарств, которые льготные категории граждан должны получать бесплатно, включает более 500 наименований. Режим приёма многих медикаментов нарушать не рекомендуется, однако иногда в лечение некоторых пациентов аптечные сети вносят «коррективы». Бесплатных препаратов на складах не оказывается. Виной этому несвоевременные закупки, перебои с поставками и пр. Но ведь болезнь не попросишь подождать. Как действовать, если положенного льготного лекарства в аптеке не оказалось? Давайте разбираться.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЕКАРСТВА

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей - до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории населения.

Бесплатные препараты предоставляются при условии, что пациент находится на диспансерном наблюдении, которое оформляется, как правило, в районной поликлинике, к которой человек прикреплен для получения медпомощи по полису ОМС.

Льгота действует в течение двух лет после постановки диагноза или выполнения хирургического вмешательства.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ

Льготно лекарство можно получить только по рецепту врача. Обращаться нужно в те медицинские организации (городские больницы, поликлиники, диспансеры), в которых врачи имеют право выписывать льготные рецепты.

Лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов отпускаются только из специальных аптечных пунктов в медицинских организациях и из аптек в непосредственной близости от них.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКЕ НЕТ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВА

О том, что в аптеке нет жизненно необходимого вам льготного лекарства, сразу же сообщите в Минздрав Тверской области, звоните на «горячую линию»: 8-800-200-33-69.

В аптеке вам также должны помочь. Согласно приказу Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», аптека организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного средства, предусмотренного Перечнем лекарственных средств, взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному рецепту.

Если за то время, когда препарата не было в наличии, истек срок действия рецепта, переоформлять его не нужно.

Можно сообщить о проблеме в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения либо подать заявление в прокуратуру.

«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: +7 800 550 99 03.

ВАЖНО!

Бесплатное обеспечение льготников лекарствами прописано в федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в рамках Перечня лекарственных препаратов, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». Ознакомиться с указанным Перечнем вы можете на официальном сайте Минздрава РФ, на информационных стендах аптечной организации, в которой вы получаете льготные лекарственные препараты.

НА ЗАМЕТКУ

При лечении каких заболеваний можно рассчитывать на бесплатные лекарства

1. Гельминтозы - противоглистные лекарственные средства.

2. Детские церебральные параличи - все препараты для лечения этой категории заболеваний.

3. Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия - безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы.

4. Муковисцидоз (больным детям) – ферменты.

5. Острая перемежающаяся порфирия - анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил.

6. СПИД, ВИЧ-инфицированные - все лекарственные средства.

7. Онкологические заболевания - все лекарственные средства, перевязочные средства инкурабельным онкологическим больным.

8. Гематологические заболевания, наследственные гемопатии - цитостатики, иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные гормоны, антибиотики и другие препараты для лечения данных заболеваний и коррекции осложнений их лечения.

9. Лучевая болезнь - все препараты для лечения данного заболевания.

10. Лепра - все лекарственные средства.

11. Туберкулез - противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы.

12. Тяжелая форма бруцеллеза - антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты.

13. Системные хронические тяжелые заболевания кожи - препараты для лечения данного заболевания.

14. Бронхиальная астма - препараты для лечения данного заболевания.

15. Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева - стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, мочегонные, антагонисты Са, препараты К, хондропротекторы.

16. Инфаркт миокарда (на первые 6 месяцев) - все лекарства для лечения данного заболевания.

17. Состояние после операции по протезированию клапанов сердца - антикоагулянты.

18. Пересадка органов и тканей - иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, антибиотики, уросептики, антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты Са, препараты К, гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики, гепатопротекторы, ферменты поджелудочной железы.

19. Диабет - все препараты, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики.

20. Гипофизарный нанизм - анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты, поливитамины.

21. Преждевременное половое развитие - стероидные гормоны, парлодел, андокур.

22. Рассеянный склероз - все препараты для лечения данного заболевания.

23. Миастения - антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны.

24. Миопатия - все препараты для лечения данного заболевания.

25. Мозжечковая атаксия Мари - все препараты для лечения данного заболевания.

26. Болезнь Паркинсона - противопаркинсонические лекарственные средства.

27. Хронические урологические заболевания - катетеры Пеццера.

28. Сифилис - антибиотики, препараты висмута.

29. Глаукома, катаракта - антихолинэстеразные, холиномиметические, дегидратационные, мочегонные средства.

30. Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а также больным для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства) - все лекарственные средства.

31. Аддисонова болезнь - гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды).

32. Шизофрения и эпилепсия - все лекарственные средства.

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