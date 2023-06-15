В Твери не предусмотрены дополнительные проверки продавцов шаурмы из-за моратория в пользу бизнеса

В столице Верхневолжья шаурмичных хватает. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вопиющий случай массового отравления произошел в Братске Иркутской области. Как сообщают коллеги из иркутской «Комсомолки», на 15 июня с острым кишечным отравлением к медикам обратились 62 человека. Все они ели шаурму одного из местных производителей. Роспотребнадзор обнаружил в биологических материалах пострадавших сальмонеллу.

Так как шаурма - один из самых популярных в России, да и в Твери, видов фастфуда, мы решили посмотреть, как соблюдаются правила гигиены и санитарии там, где продается и готовится шаурма.

Я посетил четыре торговые точки. Выбирал их случайным образом: какая на пути попадалась, в ту и заглядывал.

Общались со мной очень неохотно, а порой и откровенно с неприятием: мол, ходит тут, что-то спрашивает, подозрительно. Корочка корреспондента очень мало помогала.

Мы объехали несколько точек, где продают шаурму в Твери. Выбирали случайно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впрочем, в первой точке, около ТЦ «Можайский», со мной общались еще довольно-таки открыто. Внутрь не пустили (что правильно), но заверили, что у них все санитарно-гигиенические правила соблюдаются и санитарные книжки имеются.

- Мы пять лет как тут уже открыты, и за это время к нам ни разу никаких нареканий не было, - клятвенно заверил смуглый мужчина, представившийся главным в этой точке фастфуда.

К слову, полиэтиленовые перчатки при приготовлении там точно используют, холодильник на месте, да и из-за стекла витрины место готовки выглядит опрятно.

Мне даже сообщили, что мясо закупается только у проверенных и многолетних поставщиков из Санкт-Петербурга, которые привозят свою продукцию в Тверь на склад.

В маленькой шаурмичной на одной из улиц, примыкающих к проспекту Победы, молодой повар отнесся ко мне очень настороженно. Долго делал вид, что не понимает, что я корреспондент, а затем вообще сказал: «Я по-русски плохо разговариваю, плохо понимаю».

Мы объехали несколько точек, где продают шаурму в Твери. Выбирали случайно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Разговора с ним не вышло. Но через витрину я заметил, что внутри - в довольно тесном помещении - есть рукомойник с бутылочкой жидкого мыла, наполовину использованной. Там же я заметил какие-то горшки с зелеными растениями. Возможно, свежие специи.

Подошедшие к этой точке уличной еды две девушки сказали мне, что не раз покупали тут шаурму и она вкусная. Проверять я не стал.

Еще ближе к центру города, на улице Вагжанова, пообщаться с поваром-продавцом (практически везде у нас эти должности совмещаются) в еще одной маленькой шаурмичной мне не удалось: он был увлечен готовкой для клиента. Витрина там почти полностью закрыта бумажными листами с указанием продукции, но сквозь небольшое, оставшееся нетронутым оконце сбоку я заметил, что там не слишком опрятно.

Также я заскочил в шаурмичную при чайхане на Тверском проспекте. Рукомойник есть, но не увидел мыла. При этом продавец-повар показал мне упаковку перчаток для приготовления шаурмы.

Ответить, когда их точку последний раз проверяли на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, затруднился, пояснив, что работает первый день.

Что касается областного управления Роспотребнадзора, там на вопрос о дополнительных проверках точек торговли шаурмой в Твери в связи с ЧП в Братске пояснили, что пока не могут их проводить в связи с соответствующим постановлением Правительства России:

- На проверки малого и среднего бизнеса в стране продлен мораторий. Провести проверку можем только по жалобе потребителя, при этом проверка должна быть согласована с прокуратурой.

Мы объехали несколько точек, где продают шаурму в Твери. Выбирали случайно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Потребитель, к слову, имеет право обратиться с жалобой (на точку общепита) в прокуратуру или Роспотребнадзор не только на ненадлежащее качество продукции в общепите, но и на отказ предоставить ему сертификаты на используемые при приготовлении той же шаурмы продукты.

НА ЗАМЕТКУ

Шаурма, или шаверма, - блюдо из мяса, обжаренного на вертеле и завернутого в лаваш, реже - в питу, с добавлением капусты, огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.

Шаурму можно легко и без риска отравиться приготовить самим дома.

Для этого надо отварить и потом немного обжарить куриную грудку, взять две-три луковицы, опять же, два-три сладких перца (хотя можно и без них обойтись), два-три помидора, майонез, два-три свежих или маринованных (а можно и малосольных, как кому нравится) огурца. В меру нашинковать белокочанную капусту. Перец и лук нарезать и обжарить.

Развернуть лист тонкого лаваша, в него уложить капусту, нарезанные кружками помидоры (немного). На помидоры уложить нарезанные кружочками огурцы и лук. Сверху выложить кусочки куриного мяса с перцем, всё смазать майонезом, подсолить по вкусу и завернуть в рулет, загнув края.

Приятного аппетита!