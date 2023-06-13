В службу скорой медпомощи Тверской области придёт работать 20 выпускников медколледжа

В Верхневолжье ежедневно дежурят не меньше 110 экипажей скорой помощи. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2022 году в регионе был завершен процесс централизации службы скорой медицинской помощи. Теперь все вызовы поступают в Единый диспетчерский центр в Твери, который координирует работу всех бригад медиков. Состояние дел и планы по развитию скорой помощи обсудили 13 июня на заседании областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя первым делом указал на то, что необходимо все делать для привлечения кадров в службу скорой помощи.

- Успех нашей работы будет зависеть от кадрового потенциала, укомплектованности службы, системы мотивации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. В связи с нормализацией эпидемической обстановки постепенно снижается количество вызовов скорой помощи. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы существенно повысить качество работы нашего основного института здравоохранения, - отметил глава региона.

Губернатор на заседании областного правительства 13 июня. Фото: ПТО

Игорь Руденя затронул и тему маршрутизации экипажей. К слову, теперь по поручению губернатора пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Калязина будут госпитализировать не в Бежецкую ЦРБ, как было раньше, а в больницы в Твери. Глава региона отмечал, что это сделано в том числе и по просьбам самих граждан. Мера будет актуальна вплоть до момента переезда больницы в Бежецке в новое здание. Оно сейчас строится.

Губернатор поручил региональному Минздраву проанализировать маршрутизацию пациентов и в других муниципалитетах:

- Больные должны доставляться в те лечебные учреждения, где им может быть оказана высокотехнологичная помощь.

Также глава региона поставил задачи по оснащению карет скорой помощи оборудованием для телемедицины (упрощенно говоря, это дистанционная консультация с врачом при помощи интернета), а также организации переобучения медиков, желающих перейти на работу в службу.

В рамках госпрограммы на совершенствование работы службы скорой помощи в Тверской области заложено свыше 218,7 млн рублей. Из них более 20,8 млн - на функционирование Единого диспетчерского центра.

Как объявлено на заседании, сейчас в регионе действуют шесть городских и шесть областных подстанций плюс 34 поста скорой помощи.

Ежедневно работают не менее 110 экипажей скорой помощи. Всего в автопарке службы в регионе 169 мини-автобусов. С момента централизации приобретена 61 новая машина. В службе трудится более тысячи специалистов, включая врачей, средний и младший медицинский персонал.

Как следует из доклада областного Минздрава, в 2023-м запланировано пополнение: на работу в скорой помощи придут не менее 20 выпускников Тверского медицинского колледжа.

При этом недостаток кадров ощутим. К примеру, до полной укомплектованности службы в регионе не хватает около 70 фельдшеров.

Для привлечения кадров в службу из регионального бюджета предусмотрены единовременные выплаты молодым врачам скорой медицинской помощи в размере 1,5 млн рублей, а также выплаты при заключении целевых договоров. С 2023 года установлена специальная ежемесячная выплата для медиков, которые оказывают скорую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Для повышения квалификации медработников действует учебный центр.

В муниципалитетах разработаны дополнительные соцгарантии для медиков. Так, в Сандовском округе предоставляется служебное жилье или компенсация за аренду квартир, в Вышневолоцком компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно, в Рамешковском дети медработников имеют первоочередное право на места в детсадах, в Осташковском могут бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия и т.д.

Еще одна интересная деталь: регион поделен на пять медицинских округов. Это сделано для оптимизации работы скорых и уменьшения времени доезда бригад до больных.