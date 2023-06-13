В библиотеки Твери закупят и классику, и детективы Александры Марининой

В библиотеке можно повстречать не только любимую книгу, но и начитанного собеседника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Как хорошо уметь читать!» Все мы в детстве знали это стихотворение Валентина Берестова, призванное научить ребят любви к чтению. Чтение было не просто увлекательным и развивающим процессом. Многие помнят, какого труда стоило найти все книги, что задавали прочесть школьнику за лето. Успеешь взять в библиотечном абонементе - отлично! Не успеешь - бегай по знакомым, спрашивай, договаривайся. Ну или иди в читальный зал…

Сегодня всё гораздо проще: есть интернет, где можно скачать или купить любую литературу. При этом библиотеки всё ещё живут и даже пополняют свои фонды. В тверские городские библиотеки планируют закупить новые книги. Соответствующий лот размещён на сайте госзакупок. На покупку литературы планируется потратить до 1 780 000 рублей.

ПОЧЁМ КНИГИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК

Книги закупают для муниципальной библиотечной системы города Твери. Это центральная библиотека имени Герцена, а также ещё двадцать библиотек во всех районах города.

Туда планируется поставить 4075 книг. Получается, в среднем на одно издание будет потрачено 436 руб. 81 коп.

ЧЕМ ПОПОЛНЯТ ФОНДЫ

Что это будет за литература? В перечень входит 528 изданий (какие-то книги закупят в единственном экземпляре, какие-то - по десять или даже пятнадцать штук).

В списке есть классика, знакомая нам со школьной скамьи: Александр Куприн, «Белый Пудель» (15 экз.) и «Гранатовый браслет» (5 экз.); Лев Толстой, «Война и мир» (15 экз.); Владимир Одоевский и Антоний Погорельский, «Городок в табакерке. Сказки русских писателей» (15 экз.); Антон Чехов, «Каштанка. Рассказы» (10 экз.), «Вишнёвый сад» (5 экз.); Иван Бунин, «Тёмные аллеи» (5 экз.); Николай Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (10 экз.), «Ночь перед Рождеством» (10 экз.), «Ревизор» (5 экз.), «Тарас Бульба» (10 экз.); Иван Гончаров, «Обломов» (5 экз).

Есть знаменитые научно-фантастические иностранные художественные произведения, а также литература в жанре антиутопии: Дэниел Киз «Цветы для Элджерона» (5 экз.), Джордж Оруэлл «1984. Скотный двор» (5 экз.), Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (10 экз.).

Имеются в списке современные отечественные детективы Александры Марининой и Елены Михалковой. Есть научно-популярная литература по физике, химии, технике, бионике, энциклопедии для детей.

Библиотеки пополнятся художественными и документальными книгами о Великой Отечественной войне. Это, например, «Радиоигры контрразведки СМЕРШ» автора Владимира Макарова (5 экз.), «А зори здесь тихие» Бориса Васильева (5 экз.), «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева (5 экз.), «Битва за Берлин» историка Владимира Соколова (3 экз.), «Решающий момент Ржевской битвы» Александра Ильюшечкина и Максима Северина (7 экз.), «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (5 экз.).

За исключением двух последних книг, больше никаких изданий, связанных с Тверью и Тверской землёй в длинном перечне углядеть нам не удалось. Имён тверских авторов, даже знаменитой Гайды Лагздынь, мы также не увидели. Зато привлекла внимание книга о человеке, чей трудовой путь начинался в нашем городе и которому до сих пор у нас не установлен памятник, - о Юрии Никулине. Это издание «Юрий Никулин. Смешное и трагическое» журналиста Фёдора Раззакова. Таких книг закупят пять штук.

КНИГИ ПРО СВО

Городские библиотеки пополнят книги, посвящённые событиям спецоперации.

В частности, это «Битва за Мариуполь. Документальный роман от очевидца событий» Георгия Савицкого (3 экз.). Георгий Савицкий - псевдоним современного писателя из Донецка, автора боевой фантастики, военной прозы и книг, написанных в жанре альтернативной истории (в закупочной документации, кстати, псевдоним автора указан с ошибкой - Савитский). Согласно аннотации, данная книга - документальный роман, в основу которого легли личные впечатления автора о спецоперации Вооруженных сил России, встречи с военными, бойцами спецназа, врачами и жителями Мариуполя.

Будет также куплена книга «Герои СВО. Символы российского мужества» автора Михаила Фёдорова (5 экз.). Книга повествует о тринадцати российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

А НУЖНЫ ЛИ НАМ КНИГИ?

Это «КП»-Тверь» решила спросить у своих читателей. В группе тверской «Комсомолки» в VK мы опубликовали опрос на тему: нужны ли библиотекам новые книги? Результаты удивили. В первую очередь тем, какое количество человек проголосовало за три часа, что шёл опрос.

Большинство высказалось за новые книги. Меньшинство (округлённо 29%) - против. Но всего в голосовании приняли участие семь человек… Выходит, в целом книги (как старые, так и новые) нас особо не интересуют? Даже как условный опрос. Есть над чем подумать.