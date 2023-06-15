Тверская область подписала на ПМЭФ-2023 инвестсоглашения на общую сумму 46,4 млрд рублей

На стенде Тверской области на Форуме в Питере. Фото: ПТО

Тверская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2023, который проходит с 14 по 17 июня. Делегацию возглавляет губернатор Игорь Руденя. 15 июня тверской делегацией проведено 12 встреч, подписано 10 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов, которые позволят привлечь в регион свыше 46,4 млрд рублей.

- Сегодня очень активный день на форуме для тверской делегации. Хотел бы особо отметить работу министров, членов Правительства, руководителей муниципальных образований. Ключевые соглашения подписаны в сфере туризма, машиностроения, обработки. Это новые высокотехнологичные рабочие места, в том числе для молодёжи. Форум этого года даст нам не меньший экономический эффект, чем форум 2022 года, – поделился с журналистами губернатор.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Подписано соглашение с компанией «Морозов Девелопмент» о воплощении в жизнь в Твери второго этапа проекта ревитализации уникального историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» с созданием новой зоны деловой активности.

Соглашение с компанией «ВЕКтор» предусматривает локализацию производства подшипниковой продукции на промышленной площадке «Раслово» под Тверью, а компания «ТрансТехно» будет развивать в Калязине производство приводных ремней. Расширять производство гофротары на Каменской бумажно-картонной фабрике в Кувшиново намерена компания «СФТ Пакеджинг».

Подписано соглашение о предоставлении Фондом развития промышленности группе компаний «Аквариус» льготного займа, что позволит увеличить производственные мощности до 2,5 млн устройств в год. «Аквариус» планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования под брендом Aquarius.

Игорь Руденя также провел встречу с руководством компании «Автобан», где обсуждались вопросы реализации дорожно-строительных проектов на территории региона в формате государственно-частного партнерства.

ТУРИЗМ

В Конаковском муниципальном округе по итогам подписанных на форуме соглашений совместно с киностудией «Союзмультфильм» планируется создать уникальный, аналогичный европейскому, круглогодичный парк развлечений для детей и взрослых с героями «Союзмультфильма» и производственной анимационной площадкой.

В Осташковском округе результатом соглашения региона с компанией «Жемчужина Селигера» станет строительство современного 4-звёздочного парк-отеля с развитой инфраструктурой, включая набережную с маяком и причалами для водного транспорта. Также подписано соглашение с компанией «Парма» о реализации в Торопецком муниципальном округе культурно-туристического кластера «Озеро Наговье».

- Делегация Верхневолжья продолжит работу на форуме завтра, 16 июня. Губернатор Игорь Руденя проведет ряд встреч, примет участие в пленарном заседании, на котором планируется выступление Президента Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе правительства региона.