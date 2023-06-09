Доля жителей Тверской области, выступающих за активное развитие атомной энергетики, выросла за год на 14,2%

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

За последний год доля жителей региона, высказывающих такое мнение, выросла на 14,2%. В городе расположения Калининской АЭС – Удомле этот показатель еще выше и составляет 79,4%. Такие итоги социологического исследования обнародовало независимое аналитическое агентство «ИМИДЖ-ФАКТОР».

В общей сложности в опросе приняли участие порядка 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Это жители Твери и ряда крупных областных населенных пунктов. Эксперты изучали социальные настроения в регионе присутствия Калининской АЭС, отношение жителей к деятельности предприятия и их восприятие атомной энергетики.

В целом население Тверской области (83,1%) одобряет использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. В Удомле число сторонников мирного атома составило 90,7%.

Общественные настроения в отношении Калининской АЭС в регионе присутствия демонстрируют положительный динамический тренд. По сравнению с прошлым годом доля позитивных оценок достигла 74% (+11,4%) по области и 89,5% (+3.3%) в городе-спутнике.

Масштабное социологическое исследование проводилось весной 2023 года в 12-ти российских регионах присутствия предприятий АО «Концерн Росэнергоатом». В общей сложности в нём приняли участие порядка 11 тысяч человек от 18 до 60 лет из более чем 60-ти российских городов. Полученные данные помогают атомщикам оценить эффективность взаимодействия с населением, а также обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие территорий.

Сегодня Правительство Российской Федерации и профильные ведомства, в том числе, Госкорпорация «Росатом», уделяют большое внимание социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации, от которого напрямую зависит благополучие и качество жизни каждой из российских семей, в том числе, в регионах расположения атомных предприятий. Создание комфортных условий жизни для граждан страны - одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России.