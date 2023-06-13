Тверская область на Петербургском международном экономическом форуме-2023 планирует быть представлена не хуже, чем раньше

Тверская область участвует в Петербургском международном экономическом форуме-2023. Фото: ПТО

С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет международный экономический форум, в рамках которого запланировано более 140 различных мероприятий, куда приглашены более 1000 экспертов и модераторов. Едет на форум и делегация от Тверской области, участие здесь стало традиционным. По итогам форума-2022 сумма инвестиций в различные сферы и отрасли Верхневолжья составила около 27,5 млрд рублей.

О том, в каком составе едет делегация и какие цели перед собой ставит в традиционном вечернем телеэфире 8 июня рассказал губернатор Игорь Руденя.

Отметил, что в состав делегации вошли главы районов, представители предприятий, общественных объединений.

- Нужно посмотреть, как развивается экономика соседних регионов, чтоб было с чем сравнивать. Надо абсолютно точно понимать, что мы находимся в динамике, - пояснил цели делегации глава региона.

По отношению к предыдущим годам участия в форуме, регион планирует не ухудшить результат.

- В этом году планируем показатели не ниже прошлых лет – и по объемам инвестиций, и по количеству рабочих мест, созданных благодаря подписанным соглашениям, – отметил губернатор.

Губернатор отметил, что в рамках подготовки к форуму проведена большая системная работа:

- Мы подготовились, взвесили все наши возможности, считаем, что форум должен быть результативным для нашего региона.