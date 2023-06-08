Житель Твери смотрел сквозь зубы монстра и привел всех в восторг костюмом Варбосса на крупном фестивале косплееров

Вааагх! Варбосс идет. Фото: VK/Вася Цветков

«Эпично». «Фантастически круто!» «W-A-A-A-A-A-GH!» Это малая часть восторженных откликов в соцсети на фотку с известного тверского косплеера Василия Цветкова в созданном им костюме огромного свирепого Варбосса - крутого вождя клана орков из вселенной компьютерной игры «Вархаммер 40000».

Для тех, кто не знает, косплей - это перевоплощение в различные роли с помощью костюмов и передачи характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и так далее.

Впечатляет в новом костюме Василия Цветкова всё: проработка деталей, масштаб, рост боевого орка-киборга. А эта величина, к слову, действительно внушительная - под три метра (вместе с восседающим за пулеметом гретчиным - мелким гоблином)…

За "кулисами" фестиваля с косплейщицей Анней в костюме персонажа игры "Диабло". Фото: предоставлено Василием Цветковыми

В этом образе Василий стал одним из самых заметных (если не самым) участником прошедшего недавно в Петербурге фестиваля «Epic Con Saint Petersburg». Это крутейший фестиваль любителей компьютерных и настольных игр, аниме и косплея.

Василию Цветкову за этого Варбосса отдали победу в номинации «Самый технически сложный костюм». Вааагх! Попробовали бы не отдать.

Для тех, кто не в курсе, «Вааагх» - это, упрощенно говоря, боевой клич орков из вселенной игры «Вархаммер 40000». Там действие разворачивается в сотне миров, где защитники человечества из орденов Космодесанта сражаются против космических эльфов, орков и многих других.

Орки, а особенно их вожди Варбоссы, там вооружены как надо, и речь не про топоры допотопные. Вот и монструозный орочий главарь Василия Цветкова имеет все необходимое, чтобы крошить противников. Из левой лапищи торчит огромная пушка, вместо правой - внушительная клешня, на холке Варбосса сзади, возвышаясь над башкой, пристроен с пулеметом на вращающейся турели гретчин - мелкий вид орконоидов.

К созданию Варбосса Василий приступил в январе 2022 года. Причем к финальной части этой весной, как описал косплеер, костюм был оснащен техническими «ништяками»: помимо той самой турели (установки под пулемет), двигателем с вращающимся валом, свечением «злого» глаза, дымовухой из труб (на фестивале не использовалась - запрещено по правилам), механическим приводом клешни. А гретчин при помощи всяческих гаджетов начал еще и разговаривать.

Василий Цветков, рядом жжет взглядом Варбос и злодейски ухмыляется гретчин. Фото: VK/Вася Цветков

Василий рассказал «КП»-Тверь», что уже немало лет занимается косплеем, а костюм Варбосса - самое масштабное и сложное его создание.

- Вес не замерял, думаю, около 35 кг, возможно, меньше, но из-за объема он не очень удобный, - отметил косплеер. - Рост примерно 280 см, а с флагом - больше трех метров.

Косплеер в основном сделал костюм Варбосса из изолона (искусственно вспененный полиэтилен, который используется для утепления и гидроизоляции). Плюс ЭВА - легкий, эластичный синтетический материал из разновидности полимеров.

Любопытная деталь. Как смотрел на мир Василий, находясь внутри костюма? Оказывается, сквозь зубы Варбосса.

- Конкретно вот такого персонажа во вселенной «Вархаммер 40000» нет, это собирательный образ, но представляет собой именно Варбосса орков. Что-то я взял у персонажей «Вархаммера 40000», что-то в костюме сам додумал, - добавил Василий.

Напомним, что Варбосс - это далеко не первый проект Василия Цветкова. Мы уже рассказывали, как он создал отличный костюм фэнтезийного персонажа из расы дварфов, а также брал бронзу на «Comic Con Russia 2019» и уже побеждал в номинации за самый сложный косплей «Epic Con Saint Petersburg» в костюме космодесантника Тайкуса Финдли...

В костюме космодесантника. Фото: VK/Вася Цветков

Я спросил Василия, что он делает с костюмами, когда уже везде их представит?

- Их пока не так много, поэтому лежат в мастерской, про их дальнейшую судьбу пока не думал, - ответил он.

Ниже смотрите видео с первой прогулкой Василия в костюме Варбосса.