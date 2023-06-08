В праздничные выходные в Твери будет прохладно, но без дождей

Зато голову не напечёт! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Впереди три выходных: в понедельник празднуем День России. И на улице традиционно похолодает…

- В целом погода неплохая, без дождей. Ветер северных направлений, зато не сильный, - подбадривает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Регион находится на периферии антициклона, давление немного выше нормы, скачков не будет.

В субботу с утра яркое солнце, позже набегут облачка. Днём всего до +16, но на солнышке, конечно, потеплее. Ночь на воскресенье будет ясной, температура опустится до +2. Воскресный день - брат-близнец субботы. Только ночь уже чуть теплее: до +4.

12 июня, в праздничный понедельник, переменная облачность. Прогреет до +20. В ночь на вторник +6.

Рабочая неделя наступила, и погода начинает активно налаживаться! Во вторник много солнца, +21 в тени. В среду +22. Ночами +8…+11.

- Несмотря на прохладу, не забывайте: пожарная опасность очень высока! Не жгите в лесу костры и не забывайте поливать огороды, - советует Наталья Сердитова.

Что ж, День России в Твери будет нежарким, зато не получим солнечный удар, гуляя по праздничному городу. Вот подсказка, куда можно будет сходить.

В 11:00 на площади Славы торжественно поднимут флаг Российской Федерации. После этого там же откроется фестиваль по лёгкой атлетике «Athletics League». Обещают зрелищную программу.

В городском саду днём запланированы гулянья и концерт. А вечером на тверской телебашне включат тематическую архитектурно-художественную подсветку, приходите посмотреть.

Что до шашлыков, то в лес в эти выходные лучше не ездить. Региональный главк МЧС сообщает: вплоть до 13 июня пожарная опасность в регионе чрезвычайно высока!