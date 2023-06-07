Проекты по сохранению экологии есть, а специалистов для этой отрасли в Тверской области не готовят

Ученый указал на перспективы того, что в регионе для сохранения экологии нужно растить кадры, а то и те, что есть, утекут... Фото: Александр ЖМУЛИН

На одном из заседаний областного правительства первым пунктом был рассмотрен вопрос реализации нацпроекта «Экология» в нашем регионе. Он подразумевает множество задач и мероприятий, например уменьшение сброса сточных вод в реки, рекультивацию земель бывших свалок и т.д.

Уже после всех докладов показалось, что несколько неожиданно для присутствующих была озвучена перспектива нехватки кадров для реализации различных мер по сохранению экологии.

На проблему указал приглашенный эксперт - доктор географических наук, профессор кафедры горного дела, природообустройства и промышленной экологии Тверского государственного технического университета Владимир Панов.

Профессор Владимир Панов высказал свое мнение на заседании правительства региона. Фото: ПТО

Ученый пояснил, что его настораживает один момент: он не услышал, кто будет выполнять непосредственно эти экологические программы и проекты в дальнейшем.

Профессор обеспокоен тем, что за последние 10-20 лет в его вузе исчезли некоторые связанные напрямую со сферой экологии отделения, в том числе отделения подготовки специалистов по водному хозяйству, мелиорации, управлению отходами, по качеству и мониторингу и защите окружающей среды.

- Можно подумать: вот сегодня мы закрыли эти направления, ничего страшного, надо будет - откроем. Но это неправильный подход, - отметил Владимир Панов. - Необходимо понимать, что нормальная образовательная научная школа строится около десяти, а то и пятнадцати лет, чтобы выйти на хороший уровень обучения и подготовки специалистов. Сегодня они еще есть. Это те, что были подготовлены 15-20-30 лет назад. А вот чтобы развалить школу, разрушить, надо всего-то два-три года. Уходят квалифицированные преподаватели, оснащение утрачивает актуальность, теряется, устаревает. Надо задуматься: а кто будет обеспечивать исполнение программ в сфере экологии через пять, десять лет? Необходимо готовить наших специалистов.

Позже, в комментарии корреспонденту «КП»-Тверь», ученый уточнил:

- Лет пятнадцать в Твери не готовят инженеров-специалистов по водному хозяйству, мелиораторов вообще уже лет двадцать. У нас и мелиоративный контроль-то теперь не ведется. Новые земли не осушаются и не подготавливаются. Да, может, в прошлом мы освоили больше, чем нужно, но все-таки. Нам придется пользоваться услугами сторонних организаций из других регионов в итоге. Опять же за последние лет восемь четыре раза отменяли наборы на специальность «защита окружающей среды».

По словам преподавателя ТвГТУ, приказы об отмене набора на те или иные специальности спускают из федерального центра, из Министерства образования России. Но кто конкретно и почему принимает решение, например, закрыть в вузе отделение «Защита окружающей среды», он сказать затруднился.

По озвученному в областном правительстве мнению, при принятии экопрограмм по сохранению и незагрязнению водоемов, модернизации очистных сооружений, по переработке отходов и т. д. необходимо учитывать уровень подготовки кадров.

- Нужно четко прописывать, какие специалисты нужны, к каким годам, выделять квоты, средства на подготовку специалистов, - конкретизировал Владимир Панов. - Было бы проще, если бы были разработаны целевые программы развития хозяйственных направлений. И они бы обеспечивали потребность в специалистах.

Губернатор отреагировал на предложение учёного живо: выразил согласие с тем, что необходимо готовить в регионе специалистов для тех или иных задач в отрасли экологии. Поручил профильным ведомствам подготовить ему записку с рекомендациями, как исправлять ситуацию, с конкретизацией путей подготовки актуальных специалистов.