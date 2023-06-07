На Калининской АЭС завершился самый масштабный этап XII Летней Спартакиады АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В программу Летней спартакиады были включены девять видов спорта. Соревнования по шести из них прошли ранее в городах Балаково, Десногорск и Нововоронеж. Город-спутник Калининской АЭС последним принял у себя эстафету проведения масштабных соревнований среди работников Электроэнергетического дивизиона Росатома. По количеству участников этот этап Спартакиады стал самым массовым - за титул сильнейших боролись порядка 250 спортсменов в составе 13-ти команд от атомных станций России и других предприятий дивизиона.

В Удомле атомщики состязались в баскетболе 3х3, мини-футболе и плавании. Здесь было разыграно 30 комплектов медалей.

Красочная церемония закрытия Спартакиады в Центре общественной информации Калининской АЭС длилась больше часа. Танцевальное лазерное шоу, виртуозные музыкальные и акробатические номера и многое другое – организаторы постарались сделать мероприятие незабываемым.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

С поздравлениями на сцену поднимались директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, чемпионка мира по синхронному плаванию, исполнительный директор АНО «Атом-спорт» Светлана Петрачина и председатель Профсоюзной организации атомной станции Александр Давыдов.

«Наша задача поддерживать здоровье, чтобы успешно и эффективно работать, обеспечивать безопасную эксплуатацию АЭС. Те качества, которые вы все проявили в ходе соревнований, – воля, настойчивость, устремленность, опыт, нужны и на производстве. Вы лучшие в спорте, работе, вы всегда активны, стремитесь к улучшениям. И вы то поколение, за которым будущее атомной промышленности и страны», - обратился к спортсменам-атомщикам Виктор Игнатов.

По традиции спортсменов поздравляли не только руководители, но и известные деятели культуры и спорта. Так накануне победителей в соревнованиях по плаванию награждал российский пловец, олимпийский призер и чемпион мира Евгений Коротышкин, а на церемонии закрытия Спартакиады - телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и артист театра и кино Максим Головчанов. Но главными на этом празднике были, конечно, спортсмены. Победители, призёры и просто участники.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

На XII Летней Спартакиады АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023» в Удомле команда Калининской АЭС завоевала 16 медалей разного достоинства. Звание самого ценного игрока (MVP) в баскетболе 3х3 получила Дарья Прохорова, а лучшим нападающим в мини-футболе стал Максим Степаненко.

Всего же по итогам соревнований, прошедших в четырех атомных городах, в копилке у сборной атомной станции 28 медалей, из них 5 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых.

XII Летняя спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС-2023» является отборочным туром на XIV Летнюю спартакиаду работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада – 2023». Это одно из главных спортивных событий отрасли, которое пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 июня 2023 года. На этих соревнованиях в состав команды Электроэнергетического дивизиона Росатома войдут трое работников Калининской АЭС.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС