Калининская АЭС значительно повысила эффективность работы в области эксплуатационной безопасности - МАГАТЭ

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе контрольной проверки выполнения рекомендаций и предложений, выданных по итогам проверки эксплуатационной безопасности - миссии OSART (Operating Safety Review Team). Визит на атомную станцию прошел с 29 мая по 2 июня 2023 года.

Напомним, миссия OSART проводилась на энергоблоке №3 Калининской АЭС в ноябре 2021 года. Тогда эксперты и наблюдатели МАГАТЭ из восьми стран выявили ряд хороших практик и определили 8 областей, где возможны дальнейшие улучшения.

По истечении 18 месяцев эксперты приехали проверить, как реализуются мероприятия по совершенствованию деятельности в этих областях. В состав международной команды вошли представители МАГАТЭ из Великобритании, Финляндии и Франции. В течение пяти дней они интервьюировали персонал атомной станции, наблюдали за выполнением производственных операций, анализировали документацию.

На заключительном совещании руководитель команды экспертов МАГАТЭ Саймон Морган отметил, что Калининская АЭС воспользовалась результатами миссии OSART и повысила качество эксплуатации в ряде областей.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В частности, на атомной станции была улучшена программа учета опыта эксплуатации, ожидания руководства в области безопасности понятны персоналу станции, существенно повысилось качество обходов оборудования операторами, пересмотрены требования к его маркировке и нанесению на него технической информации.

«Все рекомендации и предложения, выявленные в ходе основной миссии OSART, были выполнены», - сказал Саймон Морган.

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов в свою очередь поблагодарил экспертов МАГАТЭ за поддержку и помощь, оказанную атомной станции.

«Повышение эффективности работы АЭС - это сложная задача, требующая больших усилий. Одним из ключевых факторов успеха в этом направлении является критическая позиция персонала и культура постоянного развития организации. Мы и дальше будем использовать все возможности для повышения стандартов эксплуатации», - сказал Виктор Игнатов.

В заключение группа экспертов передала руководству станции проект отчета. Окончательный отчет будет представлен после его рассмотрения национальным регулятором.

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