Рекультивация свалок, реконструкция очистных сооружений и другие работы: Итоги и планы реализации нацпроекта «Экология» в Тверской области

Одна из самых затратных задач среди выполняемых в регионе в рамках нацпроекта "Экология" - это модернизация очистных сооружений в Больших Перемерках в Твери. Фото: администрация Твери

6 мая на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей первым пунктом рассмотрена реализация нацпроекта «Экология» в регионе. Были представлены итоги работы в 2022 году и планы на 2023-2024 годы.

Нацпроект «Экология» в нашей области включает в себя шесть проектов, по которым ведется расчистка водоемов, внедрение современной системы обращения с мусором, в том числе рекультивация старых и несанкционированных свалок, создание новых полигонов ТКО, модернизации очистных сооружений на Волге, восстановление леса и т.д.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

В прошлом году расходы на реализацию задач нацпроекта «Экология» в регионе составили 1 млрд 548,9 млн рублей. На этот год заложено 1 млрд 881,4 млн (по этому показателю мы третьи в ЦФО после Московской и Ярославской областей).

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

В 2022 году были введены в эксплуатацию после реконструкции очистные сооружения на реке в Конаково и селе Городня Конаковского района. В итоге, по данным Минприроды региона, это суммарно позволяет снизить объемы отводимых в Волгу загрязненных сточных вод примерно на 4 млн кубометров в год.

Графика: ПТО

Также реализован проект реконструкции очистных сооружений в селе Застолобье Рамешковского округа.

В 2023 году, до 1 декабря, планируется завершить начатую в конце 2019-го реконструкцию блока биологической очистки в Больших Перемерках в Твери.

Действующие очистные сооружения были построены в 1970-е годы, и с тех пор фактически не модернизировались. За несколько лет реализции проекта на него выделяется более 1,4 млрд рублей. В перечень работ входят обновление воздуходувной станции, вторичных отстойников и аэротенков, а также строительство новой насосной станции для откачки возвратного ила и новой трансформаторной подстанции.

На сегодня техническая готовность объекта составляет около 54%.

Графика: ПТО

В результате реконструкции сброс загрязненных сточных вод в областной столице должен снизиться более чем на 42 млн кубометров в год. Обновленные очистные сооружения смогут пропускать 170 тыс. кубометров сточных вод в сутки (примерно на 40-50 тыс. кубометров больше, чем сейчас).

Также в регионе ведется реконструкция 1-го пускового комплекса очистных сооружений в Торжке (срок завершения — до 30 сентября 2024 года), строительство очистных сооружений в Старице (также до 30 сентября 2024-го), обновление систем водоотведения в Бологом (до 1 октября 2023-го) и поселке Приволжском Кимрского округа (до 15 октября 2023-го).

Графика: ПТО

«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

По данному проекту проведена расчистка 9,59 км русла реки Кашинка за более чем 41 млн рублей. С 2022 года продолжаются работы на озере Селигер на участке Сорога-Покровское. Там протяженность зоны расчистки — 4,27 км.

В 2024 году в регионе запланировано расчистить 16,4 км водоемов.

«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»

В регионе растет доля отходов, направленных на сортировку. Так, в прошлом году показатель составил 27,6% от общей массы ТКО (твердые коммунальные отходы). В 2023 году планируется довести его до 37,7%. Причем, по данным Минприроды региона, на сегодня этот показатель уже увеличился до 37,3%.

В регионе развивается система раздельного сбора мусора: 2875 синих контейнеров (стекло, металл, пластик и макулатура) установлены в девяти муниципалитетах. Большего всего в Твери — 795 контейнеров, Ржевском округе — 650 и Конаковском — 517.

Графика: ПТО

В Калининском и Ржевском округах на новых полигонах ТКО действуют линии сортировки мусора, который потом частично утилизируется, частично идет на переработку.

В 2022 году ликвидировано 405 несанкционированных свалок. В 2023-м по ситуации на 1 июня выявлено 175 незаконных свалок, больше всего — 43 — в Калининском округе.

Игорь Руденя отметил, что в ряде муниципалитетов средства на эти цели не заложены. Губернатор подчеркнул: ситуация должна быть исправлена.

Графика: ПТО

Глава региона также поручил Минприроде региона наладить работу по фиксированию фактов несанкционированных выбросах в неположенных местах строительного мусора и назначения штрафов за это. Игорь Руденя отметил, что необходимо в целом привести в порядок ситуацию — сделать так, чтобы в договорах на складирование ТКО на мусорных полигонах региона отдельно прописывалась статья отплаты за выброс строительных отходов.

«ЧИСТАЯ СТРАНА» И «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»

Завершены рекультивации старых мусорных полигонов в Нелидово (восстановлено 8,4 га земли), в Кимрах (6,7 га).

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Еще продолжаются работы по рекультивации огромной свалки под Тверью возле Бежецкого шоссе. Там восстанавливается свыше 18 га земли. Работы должны быть завершены к концу октября этого года.

Графика: ПТО

«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

Площадь лесного фонда в регионе — свыше 4940 тыс. га. Из них, по данным областного Минлесхоза, 75% - находятся в аренде для заготовки древесины.

Тверская область при этом занимает первое место в ЦФО по восстановлению лесов. В 2022-м искусственное лесовосстановление проведено на 9,9 тыс. га. Причем, как сообщил Минлесхоз региона, площадь лесовосстановления на 65% превысила площадь вырубок и погибших по естественным причинам деревьев. На 2023 год в планах восстановить 75,8% от площади вырубленного леса.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ

Это не проект. Экологические платежи – это деньги, которые обязаны платить организации за негативное воздействие на окружающую среду. Средства взимаются, в частности, за сброс загрязняющих веществ в водные объекты, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства, выбросы вредных веществ в воздух.

На заседании объявлено, что в прошлом году их в регионе было 43,3 млн рублей: в областной бюджет поступили 8,9 млн, в муниципальные — 34,4 млн.

В этом году таких экологических платежей уже 41,2 млн. рублей.