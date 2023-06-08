«Парламентский день»: Депутаты Заксобрания побывали в Вышневолоцком и Фировском округах

Депутаты на набережной Вышнего Волочка - здесь идёт благоустройство. Фото: ЗСТО

«Парламентские дни» у депутатов областного парламента регулярны. Выезд на место помогает оценить ситуацию лично, пообщаться с жителями, определить перспективы и векторы дальнейшей совместной работы властей и депутатов и помочь решить проблемы, если таковые имеются прямо на месте.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК

«Парламентский день» депутатов областного парламента начался в прекрасном городе - тверской Венеции. Вначале был осмотр памятника архитектуры XVIII века «Торговые ряды» - объекта культурного наследия федерального значения. В 2021-2022 годах в рамках госпрограммы «Развитие культуры» за счет средств федерального бюджета была разработана проектная документация по реставрации и приспособлению объекта.

- Проект был сделан, цена вопроса - 31 миллион федеральных средств. Сейчас оплачены поддерживающие работы, а это еще 27 миллионов, - пояснила глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.

Затем депутаты осмотрели благоустройство набережной имени Олега Матвеева. Здесь проведён довольно большой объём работ, причём сразу по нескольким программам, включая программу «Комфортная городская среда и ППМИ. Сделаны дорожки, уличное освещение, качели и многое другое. Установлены информационные стенды. В дальнейших планах - благоустройство Пожарной набережной и так называемых островов - территории рядом с Пожарной набережной.

Следующий объект - городской сад. Здесь, по сути, идут капитальные работы по всей территории, включая дорожки, набережную, детские, спортивные и концертные площадки, сцену, объекты инфраструктуры, уличное освещение.

- Горсад впечатлил. Этот объект хорошо делается. Прекрасные набережные Тверцы благоустраиваются, что радует, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Андрей Истомин.

Парламентарии посетили очень важный для города социальный объект - детский сад №2 «Теремок». Он был построен в рамках национального проекта «Демография» и начал работу в январе этого года. Сейчас здесь 160 детей. Для них созданы все условия для пребывания и всестороннего развития. Это комфортные, оснащённые современным оборудованием группы, спортивный и музыкальный залы. На улице – просторные игровые зоны, клумбы, зелень, интересные скульптуры любимых детьми сказочных персонажей.

В финале вышневолоцкой части «Парламентского дня» - знакомство с ходом работ по капитальному ремонту моста через реку Шлина. Мост стратегически важный, он соединяет не только две части большого посёлка Красномайский, но и два округа - Вышневолоцкий и Фировский. Завершить ремонт планируется к сентябрю текущего года.

В целом депутаты оценили «Парламетский день» довольно высоко. Подобное мероприятие в Вышнем Волочке проходит второй раз, причем, глава округа обратила внимание, что прошлый визит областных парламентариев уже принёс результаты.

- В прошлый раз в рамках «Парламентского дня» мы побывали в гимназии №2. Результат – проведен ремонт кровли. Сделали фальцевую кровлю, а это очень серьезные средства. Но мы её сделали на этом историческом здании, - отметила Наталья Рощина.

- Я удовлетворён сегодняшним «Парламентским днём». Нужно их продолжать, поскольку результаты такого формата работы очевидны, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Александр Гришин.

- «Парламентский день» доказал, что эти мероприятия очень ценны как для местной власти, так и для нас, депутатов. Мы в очередной раз «сверили часы», побывали на социально значимых объектах, выслушали мнение жителей и удовлетворены той оценкой, которую люди ставят нам за работу, проведенную на территории, - подвел итог председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области Артур Бабушкин.

Городской сад сад в Вышнем Волочке вскоре преобразится. Фото: ЗСТО

ФИРОВО

В Фировском муниципальном округе первая остановка - посёлок Великооктябрьский, где депутаты осмотрели местный Дом культуры, построенный в 1955-м году. Здесь имеется зрительный зал на 248 мест, кинозал на 37 мест, дискотечный и тренажерный залы, танцевальный класс. В ДК действуют 19 клубных формирований, которые посещают более 170 человек. Недавно, в том числе за счёт так называемого «депутатского фонда» областных парламентариев, был проведён текущий ремонт здания. В целом в посёлке за последнее время сделано немало работ по благоустройству. В частности, приведён в порядок сквер возле ДК.

- Можно сказать, что здесь мы имеем передовой опыт - когда администрация округа работает с предпринимателями, с депутатами Законодательного Собрания, с депутатами районного собрания и эта совместная работа позволяет достигать очень хороших результатов, - считает депутат Законодательного Собрания Тверской области Владимир Мищенко.

В самом Фирово главный объект - поселковая средняя школа. В феврале здесь начались работы по капитальному ремонту, который идёт по федеральной программе модернизации систем школьного образования. Общая сумма расходов в рамках софинансирования из федерального, областного и окружного бюджетов - более 40 миллионов рублей.

- Работы, которые выполнены на данный момент - это отмостка, утепление фасада, замена полов. Ведутся общестроительные работы – в школьных кабинетах. Предстоит доделать отопление, покрасить классы и установить оборудование, которое поступит для школы, - рассказывает глава Фировского района Елена Самодурова.

Кроме того, будут полностью заменены освещение, водопровод, система канализации. Установлены новые двери, приобретена мебель, оборудование для пищеблока. Все работы планируется завершить к началу нового учебного года. Далее депутаты осмотрели благоустроенную хоккейную площадку, установленную в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» и сквер, где работы велись по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Мне приятно принимать в своем избирательном округе коллег по Законодательному Собранию и показать, что даже относительно далеко от Твери расположенное муниципальное образование имеет значение. Здесь тоже живут люди, которых нужно слышать и делать их жизнь максимально комфортной, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области Анна Екимова.

Встречи с населением - обязательная часть каждого «Парламентского дня». Вопросы всегда разные, но в этот раз звучала относительно новая тема -сельские старосты, что стало очень актуальным в свете образования муниципальных округов.

- Мы сейчас планируем проведение зональных совещаний, где будут рассматриваться вопросы по деятельности сельских старост. В частности, как правильно их мотивировать, чтобы осуществлялась прямая связь между властью и жителями, чтобы люди не чувствовали себя потерянными и брошенными. Это одна из главных тем, - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Александр Клиновский.

Встреча с общественностью в Фирово стала финалом «Парламентского дня». Депутаты выслушали предложения, обсудили вместе с жителями пути решения отдельных вопросов. Были вручены Почётные грамоты и благодарности Законодательного Собрания.

Практика проведения «Парламентских дней» депутатами ЗС будет продолжена. Такой формат работы дает хороший эффект, что уже оценили как окружные власти, так и сами жители.