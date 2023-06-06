«Ситуацию мониторят, но не комментируют»: Роспотребнадзор пока не дал заключения, есть ли смертельно опасный «Мистер Сидр» на прилавках Тверской области

В больницах после употребления «Мистера Сидра» продолжают находиться более 30 человек. Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Сидр марки «Мистер Сидр» стал накануне причиной страшных массовых отравлений, которые зафиксировали уже в пяти регионах. Больше всего пострадавших в Ульяновской области - на данный момент 33 человека в больницах, 18 - скончались.

Утверждается, что причиной смертей стал метиловый спирт, который попал в безобидный с виду сидр.

Еще 5 июня 2023 года Роспотребнадзор вынес предписание изъять опасный сидр из торговых точек всех регионов России. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «АНДИ» - фирмы-производителя сидра.

Опасный напиток ищут в магазинах по всей стране. Полицейские прочесывают магазины, на дорогах останавливают фуры, в которых могут провезти опасный алкоголь.

Сегодня оказалось, что злополучный сидр продавался не только в Поволжье, но и в магазинах близлежащей от Твери Москвы.

Управление Роспотребнадзора по Москвы выступило с обращением: «Призываем всех жителей города Москвы и гостей столицы в обязательном порядке отказаться от употребления продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр»», произведенной ООО «АНДИ», и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы.

А что же в Твери? Здесь пока все тихо. Роспотребнадзор Тверской области не делает никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако, как удалось выяснить «КП»-Тверь», ведомство мониторит полки магазинов в поисках данного напитка.

Поиски и проверки эти пока не завершены.

- Мы не торговали данной продукцией. Этого сидра на наших полках нет, - сообщили нам в «Глобусе» самом крупном гипермаркете областной столицы.

Если вам что-то известно о поставках сидра марки « Мистер Сидр» в Тверскую область, звоните на горячую линию Роспотребнадзора: (4822) 34-22-11.