Осташкову - 652: В ногу со временем, сохраняя традиции

В День города прошла традиционная церемония чествования граждан. Депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко и Глава Осташковского городского округа Алексей Титов вручают награду преподавателю школы искусств Ольге Савич. Фото: Евгений КРЫЛОВ

Осташков красив в любое время года. Но лучше приезжать сюда весной-летом: побродить по набережным, послушать звон колоколен старинных церквей, купить копченой рыбки у местных, насладиться музыкой на местных фестивалях или полюбоваться живописью на вернисажах. А лучше свой вояж совместить с одним из многочисленных местных праздников - получите удовольствие.

26 и 27 мая, Осташков гулял День города. 652 года назад город был впервые упомянут в летописях. 28 мая 1770 года вышел высочайший указ о присвоении статуса города поселениям в Новгородской губернии, в том числе Осташковской слободе.

Празднования длились два дня. Если в первый день в столице селигерского края были официальные мероприятия, то в субботу прошли поистине народные гулянья - многообразные, многоликие, как сама жизнь.

- Осташков - древний прекрасный город со своей богатой историей и традициями, их мы бережно храним, передаем детям. Время не стоит на месте, и наш город меняется вместе с ним. К примеру, в этом году мы сделали акцент на поддержании народной традиции. Много музыки и песен в день рождения города было посвящено именно исконно русской тематике, воспеванию народного духа, и наши гости отметили это. Многим это откликнулось, пришлось по душе, - рассказывает нам руководитель отдела культуры администрации Осташковского городского округа Екатерина Сотник.

День города в Осташкове богат традициями. К примеру, ежегодная церемония чествования граждан в виде номинаций, прошедшая в первый день праздника. Проявивших себя в различных сферах осташей награждали руководители округа, политики областного и федерального уровня.

Неофициальная народная часть праздника стартовала в субботу. Утром рыбаки соревновались на турнире по рыбной ловле «Селигерская рыбалка».

Около полудня стартовал детский велопарад - еще одна осташковская традиция; ребятишки на великах проехали по Ленинскому проспекту и площади Свободы. По главным улицам города проехали участники фестиваля ретроавтомототехники.

Творческие коллективы на площади Свободы радовали горожан своими номерами в рамках программы «Наш маленький город, родной полуостров - кусочек российского материка».

В праздничном Осташкове туристам и горожанам было чем заняться в течение дня. Молодежь лихо отплясывала на турнире по уличным танцам «Брейкинг-event».

Люди творческие могли попробовать свои силы на мастер-классе кожевника Сергея Нестерова, мастер-классе по рисованию пастелью Натальи Михайлюк, прикупить сувениров на ярмарке рукоделия «Калейдоскоп творчества» и на выставке осташковского краеведческого музея «АРТзабор» в Набережном саду.

На разных площадках тем временем шли познавательные, развлекательные и интерактивные мероприятия.

Любители спорта смогли поболеть на «космическом» матче - в рамках чемпионата Тверской области по футболу «Высший дивизион-2023» сыграли ФК «Звезда» (Осташков) и ФК «Звезда» (Кимры).

Что до музыкального оформления праздника, то оно было на любой вкус. В Набережном саду играли любимцы осташковской публики - духовой оркестр из Твери Tver Brass Band.

С главной сцены праздника звучала музыка осташковских исполнителей «Sound on - Ритмы праздничного города».

Ну а ближе к вечеру «зажигали» коллективы «БЭЙС» (Москва), Jazz Splash (Тверь), Cover crash (Тверь).

В общем, день рождения города получился ярким и разнообразным, по-другому в культурной столице селигерского края и быть не могло. Если не попали на него, не расстраивайтесь. Планируйте поездку на берега Селигера: летом здесь будет множество прекрасных культурных событий.