Глава Твери Алексей Огоньков оказался в середнячках рейтинга градоначальников ЦФО

Глава города Твери Алексей Огоньков. Фото: ТГД

Рейтинг эффективности руководителей российских городов за май 2023 года подготовила компания «Медиалогия». На сей раз речь идёт о медийной эффективности - частоте упоминания в прессе, цитируемости, активности работы со СМИ и прочее.

Сейчас с любовью к рейтингам власти предержащие поутихли, пик моды на них был пару лет назад - тогда каждый региональный или муниципальный лидер старался быть быстрее, выше и сильнее соседа. И непременно, все это стремление должно было быть отражено в каком-нибудь солидном рейтинге. Но все же, рейтинги до сих пор составляются профильными компаниями.

Итак, самыми медиаэффективными в минувшем мае стали глава Воронежа Вадим Кстенин, глава администрации Белгорода Валентин Демидов и мэр Ярославля Артем Молчанов.

Что до тверских, то Глава города Алексей Огоньков на 17 месте из 32-х. Плюс четыре позиции к рейтингу минувшего месяца. Это очень неплохо. Вообще же разномастные рейтинги Алексея Валентиновича не особо жаловали все пять лет его правления Тверью. Напомним, что контракт у Огонькова закончился в декабре минувшего 2022-го, но нового Главу в городе все никак не могут избрать.

Спикер Тверской городской думы Евгений Пичуев на 27 месте, это на четыре позиции ниже, чем месяцем ранее, что, сами понимаете, не очень.