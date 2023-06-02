С какими итогами подходят к завершению сезона государственные театры Твери

В уходящем сезоне театры порадовали публику немалым количеством премьер. Фото: Мария ЛЕНЦ

Занавес! Завершается очередной театральный сезон в Твери. Вернее, для кого-то уже завершился, для кого-то продолжится еще почти месяц. Мы решили подвести итоги и обобщить, что произошло в этом сезоне в трех главных храмах Мельпомены в Твери - в Академическом театре драмы, в Театре юного зрителя и Театре кукол.

ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Сезон завершил 31 мая. Однако в июне у Театра драмы еще запланированы гастроли по городам и весям региона. Также с 6 по 8 июня на сцене нашего драмтеатра свои спектакли покажет Ростовский академический театр имени М. Горького (следите за афишей).

Тверской академический театр драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Прошедший сезон был открыт на большой сцене театра в начале сентября премьерой «Укрощение строптивой» (16+) Шекспира в постановке известного российского режиссера Геннадия Шапошникова.

Также среди премьерных спектаклей - комедия Гоголя «Женитьба» (16+) в постановке режиссера Малого театра Андрея Цисарука, «Таланты и поклонники» (16+) Александра Островского в постановке главного режиссера Театра драмы Александра Павлишина, сказки «Стойкий оловянный солдатик» (0+) Андерсена и «Три пряхи» (0+) братьев Гримм в постановке Иоланты Мельниковой. Инсценировка романа Гончарова «БезОбломов» (16+) по пьесе Михаила Угарова в постановке Никиты Бахметьева и комедия «Дурочка» (16+) Лопе де Вега в постановке Геннадия Шапошникова.

277-й театральный сезон открыл для театралов творческие встречи с народными артистками России Ириной Андриановой и Верой Рычковой в рамках проекта «Лица и встречи».

Кроме того, в январе на большой сцене была представлена музыкально-театрализованная программа «Святочные забавы» в постановке Александра Павлишина, Иоланты Мельниковой и Тараса Кузьмина. Аккомпанировал оркестр Тверской академической филармонии.

Состоялись мастер-классы легенды театрального искусства Вениамина Фильштинского и известного художника-гримера Татьяны Шмыковой.

В День защитника Отечества театр представил драму Виктора Розова «Вечно живые» (16+) в постановке Александра Павлишина с обновленным актерским составом.

С 23 февраля театр вместе со зрителями участвует в проекте «Письмо солдату», в рамках которого часть посланий уже доставлена в зону СВО.

Ко Дню Великой Победы театр запустил онлайн-проект «Наследники Победы».

С мая начала действие музейная экспозиция, в которой можно увидеть историю театра в годы Великой Отечественной войны.

9 мая, В День Великой Победы, на большой сцене театра состоялся концерт «Отчизны верные сыны».

Сезон отмечен знаковыми кадровыми назначениями: в ноябре новым директором театра была назначена Елена Постнова, в декабре театр представил зрителям Александра Павлишина как нового главного режиссера, а в апреле художественным руководителем стал кино- и театральный режиссер Дмитрий Петрунь.

Кроме того, труппу театра пополнил молодой актер, выпускник Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Андрей Смирнов. Никто при этом из артистов не ушел.

К сожалению, не обошлось без потерь. В октябре ушла из жизни Светлана Вержбицкая, бывшая пять последних лет жизни директором театра.

Как сообщили в театре, на его большой и малой сценах в этом сезоне было сыграно 322 спектакля, которые посетили более 107 тысяч человек.

ТВЕРСКОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Торжественное закрытие юбилейного, 90-го для ТЮЗа, сезона назначено на 6 июля, но фактически он завершится премьерными показами спектакля «Остров сокровищ» (12+) 1 и 2 июля.

Тверской ТЮЗ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Начался юбилейный сезон с праздничного концерта-капустника, в котором встретились персонажи разных спектаклей и проектов театра.

В сентябре ТЮЗ был ответственным за проведение фестиваля «Эхо БДФ». В его рамках на подмостках Верхневолжья было представлено множество спектаклей от разных театров.

Среди премьер сезона - «Хождение за три моря» (12+) к 550-летию путешествия Афанасия Никитина в Индию в постановке актрисы и режиссера ТЮЗа Галины Сергеевой, музыкальная комедия «Пигмалион» (12+) Бернарда Шоу в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Наталии Лапиной, инсценировка «Поединок» (12+) по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского в постановке корифея ТЮЗа Александра Романова. «Сказки на всякий случай» (6+) и фолк-мюзикл «Изумрудные бусы» (6+) по сказке Владимира Одоевского от актера ТЮЗа Сергея Зюзина, «Мультивселенная Заходера» (6+) в постановке Тимура Шарафутдинова, «Журавль и цапля» (6+) от режиссера Марии Павловской.

Впереди еще премьера - тот самый «Остров сокровищ» Стивенсона в постановке Виктории Вигг. Кстати, это первый случай, когда ТЮЗ закрывает сезон премьерным спектаклем.

Также в театре состоялся ряд читок, мастер-классов, речевых тренингов «Говорим красиво» от Галины Сергеевой.

Труппу театра пополнили два молодых артиста - выпускники Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова Василиса Жигунова и Влас Стаппиев. Никто при этом не ушел из артистов.

Также в ТЮЗе под конец сезона вновь открыли буфет.

В театре не считали, сколько всего спектаклей сыграли в этом году и какое количество зрителей их посетило, но учитывая, что билеты в ТЮЗ разбирают очень быстро, на нехватку публики там точно не жалуются. Аншлаги в ТЮЗе были привычным делом и в этом сезоне.

ТВЕРСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

79-й сезон завершается 1 июля премьерой спектакля «Русалочка» (6+) по сказке Андерсена в постановке режиссера из Липецка Ивана Карпова.

Тверской театр кукол. Фото: Александр ЖМУЛИН

До этого в сезоне были такие премьеры: цирковое представление «Муха-Цокотуха» (0+) Корнея Чуковского в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Варвары Купоровой, «Снежная королева» (0+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Белкина и «Огневушка» (0+) по мотивам уральского сказа Павла Бажова в постановке режиссера Алексея Уставщикова.

Весной театр запустил несколько новых проектов.

Один из них - «Куклы и Люди». Это творческие встречи с известными деятелями культуры. К примеру, 1 июня Театр кукол посетил известный мультипликатор, режиссер анимационных блокбастеров Константин Бронзит с программой «Когда ребенок был ребенком» (6+).

В новом юбилейном сезоне планируется продолжить подобные встречи.

Еще новый проект этого сезона - «Куклы и Краски» - выставки в пространстве театра. Первая - выставка картин художника-конструктора Евгения Боброва «В ожидании весны» (0+).

Впервые в этом сезоне запустили проект «Академия кукольных наук», который включил в себя три направления: «Путешествие по закулисью» - экскурсия по мастерским театра вместе с ведущими мастерами сцены театра, «Как оживает кукла» - мастер-класс по управлению театральными куклами. На подходе - «Уроки сценического движения».

Как и в ТЮЗе, открыт буфет, где в том числе можно купить вкусные пончики и печеньки с логотипом театра.

Новых артистов-кукольников в театре пока не появилось. Зато был назначен новый директор. На смену возглавлявшему театр с 2012 года Александру Кокошко пришел актер театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий Виталий Салтыков. У него - громадье планов.