В Тверской области хотят построить кемпинг за 14 миллионов 700 тысяч рублей на землях лесного фонда

Отдых в палаточном кемпинге будет вполне себе цивилизованный, даже с удобствами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области планируют построить туристический кемпинг на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района. Аукцион на строительство кемпинга размещён на сайте госзакупок. Подрядчику, который возьмётся за работу, готовы заплатить 14 млн 715 тыс. 499 рублей - такова максимальная цена контракта.

Участок, на котором должна разместиться новая туристическая зона, имеет площадь в 41,8 гектара и принадлежит землям лесного фонда (Конаковский лесхоз, Волжское лесничество). Согласно кадастровой карте, располагается эта территория на берегу Волги, к востоку от села Юрьево-Девичье.

60 ПАЛАТОК, МАНГАЛЫ И ВОДОПРОВОД

Любителям отдыхать дикарями придётся подыскать другое место. Кемпинг будет представлять собой палаточный городок для туристов, предпочитающих отдых с удобствами.

Там оборудуют 60 мест под палатки (3х3 метра на одну палатку) и 15 мангальных зон. На территории установят «розеточные группы», вероятно, для подзарядки телефонов и прочих гаджетов. Рядом расчистят зону под стоянку на 65 авто и разместят контейнерную площадку для сбора мусора.

В кемпинг проведут водопровод, а рядом с палаточным городком должны обустроить не менее четырёх зон санузлов с установкой санитарно-гигиенических модулей.

Территория будет освещена. Причём проект предусматривает бесперебойную подачу электричества - в случае аварии на сетях подключат дизельный генератор.

МОЖНО ЛИ СТРОИТЬ КЕМПИНГ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА?

С этим вопросом «КП»-Тверь» обратилась в Управление Росреестра по Тверской области. Если отвечать коротко, то да, можно. Но необходимо соблюсти некоторые условия.

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности, в том числе деятельности по оказанию услуг в сфере туризма. Это зафиксировано в статье 4 Лесного кодекса (ЛК РФ).

«Частью 3 ст. 41 ЛК РФ установлено, что на части площади, не превышающей 20 процентов от площади предоставленного для осуществления рекреационной деятельности лесного участка (общей площадью не более одного гектара и не занятой лесными насаждениями), допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма … а также возведение для указанных целей некапитальных строений, сооружений», - сообщили нам специалисты областного Росреестра.

Отметим, что, согласно документации на сайте госзакупок, расчистка территории от аварийных деревьев, кустарника и травы для обустройства кемпинга планируется «на площади не менее 10 000 кв. м», что как раз является одним гектаром. То есть один гектар фигурирует, но, если следовать логике документа, может быть расчищена и большая территория.

Также интересно, что кемпинг будет располагаться на берегу реки. Согласно законодательству, в целях рекреационной деятельности в лесах, расположенных в водоохранных зонах, можно строить линии связи и электропередачи, подземные трубопроводы, пирсы и некоторые другие объекты (Перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2022 № 1084-р). То есть проект кемпинга (за исключением странной формулировки относительно одного гектара) законодательству соответствует.

КОГДА ПОЯВИТСЯ КЕМПИНГ

Вообще, согласно проекту госконтракта, все работы на объекте должны быть закончены к 22 июля 2023 года, а все согласования планируется завершить к 14 августа. Однако, будет ли создан кемпинг в эти сроки, пока сказать затруднительно.

Подрядчика должны были определить 31 мая, но никто к этому сроку заявок на конкурс так и не подал.