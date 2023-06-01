В детских лагерях Твери вожатые особо проинструктированы по поводу обеспечения мер безопасности

Перед отправкой все немного волнуются. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Строимся парами! Парами! Всех нужно сосчитать! Родители, ну отойдите же от детей, сейчас и вас сосчитают! Документы в чемоданы уберите! - звучат громкие распоряжения из колонок, выставленных во внутреннем дворике Дворца творчества детей и молодёжи. Всё как всегда.

Проводы детей в лагерь - всегда суета. На первую смену в 2023 году ребята отправились традиционно 1 июня. Заявок на путёвки, кстати, оказалось едва ли не больше, чем мест. И это несмотря на то, что сами путёвки существенно подорожали, потому что кешбэк в 50%, который действовал в прошлом пандемийном году, отменили.

Детей в лагерь традиционно провожали от здания ДТДМ. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мы ребёнка на это лето записали на четыре смены в разные лагеря! Он парень компанейский, спортом занимается, ему это пойдёт на пользу, - рассказала «КП»-Тверь» Наталья, одна из мам, которая отправляла в лагерь десятилетнего сына Диму. - Мы хотим все лагеря попробовать, узнать, где больше нравится.

- В копеечку это, наверное, влетело!

- Да, по деньгам выходит недёшево. Выйдет то есть: каждую смену ближе к смене оплачиваешь. Подкопили заранее.

К слову, стоимость путёвки в лагерь «Радуга», куда мы сегодня провожали ребят, 20 794 рубля. Столько за путёвку заплатят родители, которые не являются работниками государственных или муниципальных учреждений. Родители - работники муниципальных или государственных учреждений заплатят меньше (12 659 рублей). А детям из других муниципальных округов, например из бывшего Калининского района, путёвка обойдётся в 28 130 рублей.

- А что-то рассказывали вам про меры безопасности в связи с нынешней обстановкой?

- Нет, ничего… И на сайте ничего не было. Но мы против паники. Что же нам теперь - не жить? У нас тут спокойно вроде. Отправляем, не боимся.

Последние минутки перед отъездом. Фото: Виктория ТУШКОВА

В целом в новом летнем сезоне мало что изменилось. Для детей всё остается по-прежнему, для работников тоже.

- Ковидные ограничения до сих пор действуют. Мы все едем только с отрицательным ПЦР-тестом, - сообщили нам девушки-вожатые.

- Родители навещать ребят смогут?

- Смогут, но за забором лагеря, - отвечает бойкая вожатая.

Кстати, в памятке, которую выдавали родителям перед отправкой, значится, что родительских дней в лагере два: среда и воскресенье (речь о лагере «Радуга», но вряд ли в других лагерях иначе). Посещения разрешены с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00. На территорию лагеря родителей действительно не пустят: ребёнка приведут, чтобы мамы-папы пообщались с ним у ворот.

Ребят построили по возрасту. Позже их рассадят по автобусам. Фото: Виктория ТУШКОВА

- А что же с мерами безопасности? - спрашиваем уже у вожатых.

- В лагере есть охрана. И нас всех чётко проинструктировали, что делать в случае нестандартной ситуации, - отвечает девушка.

Вожатые также заверили, что меры безопасности в лагерях усилены, но вот как именно - не пояснили.

Ребята вернутся из лагеря через 21 день. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, вот информация, которая пригодится тревожным родителям. Если вы не можете дозвониться своему ребёнку в лагерь, не поднимайте панику. Это может произойти по двум причинам. Во-первых, там не везде может хорошо работать сотовая связь. А во-вторых, телефон может быть просто разряжен. По нормам МЧС в корпусе могут работать только розетки в холле. Их, как правило, всего две. А ребятишек в отряде около сорока. То есть на каждую розетку приходится по двадцать телефонов! Если сразу у нескольких ребят разрядятся телефоны (а это, конечно, произойдёт), очередь может быть долгой.

Так что не нервничайте понапрасну. Ну а для экстренной связи всегда можно позвонить по телефону лагеря. Номера опубликованы на сайте «ЛетоТверь». Хорошего и спокойного отдыха вашим детям и вам, конечно!

НА ЗАМЕТКУ

Расписание в лагере следующее:

8:00 - подъём.

До 8:45 - гигиенические процедуры, уборка постелей и в корпусах.

9:00 - 9:30 - завтрак.

9:30 - 10:00 - свободное время.

10:00 - 13:00 - различные занятия: в мастерских, библиотеке, игротеке и пр.

13:00 - 13:30 - обед.

13:30 - 14:00 - свободное время.

14:00 - 16:00 - тихий час (в это время в лагере просят детям не звонить).

16:00 - подъём.

16:00 - 16:30 - заправка постелей, гигиенические процедуры.

16:30 - 17:00 - свободное время.

17:00 - 19:00 - отрядная работа, общелагерные дела.

19:00 - 19:30 - ужин.

19:30 - 20:00 - свободное время.

20:00 - вечерние коллективные творческие дела, отрядная работа, дискотека.

21:30 - отрядные вечерние «огоньки».

22:00 - 22:30 - гигиенические процедуры, подготовка ко сну.

22:30 - отбой.