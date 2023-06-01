Участница шоу «Кондитер» из Тверской области рассказала, как готовить полезные десерты, используя каркаде и кэроб

Ульяна на шоу. Фото: «Телекомпания ПЯТНИЦА»/ Шоу "Кондитер"

В очередном выпуске шоу «Кондитер» (16+) на телеканале «Пятница» среди участников блеснула очаровательная 27-летняя Ульяна Скобелева из города Бологое. Задание в передаче-соревновании в кондитерском искусстве было оригинальное - приготовить торты на тему Китая.

Ульяна принесла красный торт с символом инь-янь наверху, на котором в боевой позе застыл пожилой китайский мастер ушу.

Торт, который Ульяна приготовила для шоу. Фото: VK/Уля Скобчик

В разговоре с ведущим, известным кондитером Ренатом Агзамовым, наша землячка призналась, что она пока не профессионал в кондитерском деле.

Ингредиенты ее торта по-хорошему удивили ведущего, однако в финал Ульяна не прошла: жюри показалось, что ее угощение пресновато.

Мы связались с Ульяной и узнали, что бы она изменила в своем конкурсном рецепте, а также спросили, как делать десерты для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

- Как придумывали рецепт для китайского тортика? Что-то где-то подсматривали или это сугубо ваша идея?

- Кастинг-менеджер дала задачу приготовить торт на тему Китая, чтобы в начинке и оформлении были отражены особенности китайской культуры. Первая пришедшая в голову ассоциация, связанная с Китаем, - чай, которым можно будет разнообразить начинку. Из традиционной китайской сладкой выпечки знаю пирожки и булочки, из десертов - фрукты, пудинги, желе. А вот привычные для нас сладкие торты в Китае не пользуются популярностью. Я решила взять свой проверенный и отработанный рецепт нежного молочного тортика с клубникой, только внести небольшие изменения в рамках темы выпуска. Коржи приготовила на основе сгущенного молока и рисовой муки вместо пшеничной, клубничную начинку дополнила ароматным каркаде с кислинкой и сделала в виде икры, чтобы добавить интересную вкусовую текстуру.

- А что бы сейчас изменили в тортике, чтобы пройти в финал?

- Я делала на основе «Молочной девочки» с клубникой - это невероятно вкусный торт с тающими во рту коржами, яркой ягодной начинкой и нежнейшим сливочным кремом. Думаю, я бы не стала экспериментировать с клубничной икрой, сделала бы привычную прослойку из клубничного соуса и выпекла бы коржи чуть тоньше.

- Вы сказали на шоу, что пока не профи-кондитер. А вы сейчас где-то учитесь? Как постигаете кондитерское искусство?

- Уже три года я полностью посвящаю себя изготовлению тортов и десертов. В 2021 году закончила курсы пп-десертов (десерты из серии «правильное питание». - Ред.) и выпечки в рамках здорового образа жизни. В этом же году приняла участие в конкурсе кондитеров «GrandPro зажигает звёзды» и завоевала приз зрительских симпатий и второе место среди 10 финалистов, представив медовый тортик «Шмель». Учиться дальше хочу и буду, коплю на обучение.

- Откуда у вас это увлечение кондитерским искусством?

- Я неугомонная сладкоежка с малых лет, еще мне всегда нравилось экспериментировать с сочетаниями продуктов и пробовать новые вкусы. Чтобы сладости не взяли надо мной верх, я решила научиться ими «управлять».

- Вы имеете в виду научиться делать десерты полезными?

- Да. Сначала для себя, а потом начала и для друзей готовить полезный домашний шоколад из кэроба. Это альтернатива какао-порошку, делается из измельченных сушеных плодов рожкового дерева (растение из бобовых, как минимум вдвое менее калорийнее шоколада, обладает рядом полезных свойств для пищеварения, витаминами и т. д. - Ред.). Затем заинтересовалась пп-выпечкой и пошла на кондитерские курсы, где научилась готовить десерты без сахара. Я начала делать торты на дни рождения друзей, и меня затянуло в этот сладкий мир.

- Кроме сладких блюд что любите готовить, может, у вас есть какое-то коронное блюдо. И какая ваша коронка среди десертов?

- Очень люблю готовить, чаще всего делаю салаты с мясом или рыбой, быстрые кексы в кружке на завтрак, тушеное мясо с гарниром, супы сырный и гороховый с копченостями.

- А близких, родных чем угощаете из сладкого?

- Мой молодой человек к сладкому равнодушен. Я в последнее время больше живу в Москве и там чаще всего если угощаю друзей, то это запеканки, пирожные «Картошка» или бисквиты. В родном Бологом готовлю для родных и племянников торты на праздники, кейкпопсы, блинчики, пироги, пиццу.

- В шоу «Кондитер» кто-то посоветовал пойти силы испытать или сами решились? И еще планируете участвовать?

- Решилась принять участие я сама еще два года назад, но тогда не прошла отборочный кастинг. В этот раз прошла. Буду пробовать снова, чтобы достойно представить результат своих трудов и всё-таки попасть в финал.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт печенья с шоколадными каплями от Ульяны Скобелевой

Печенье от Ульяны. Фото: Ульяна Скобелева

Ингредиенты

Сахар белый - 170 г. Сахар тростниковый - 127 г. Сливочное масло 82,5% (либо сливочный маргарин) - 170 г. Мука - 311 г. Соль - 5 г. Разрыхлитель и сода - по 4 г, яйцо и желток - по 1 шт. Шоколад - 150 г. Соль крупная для посыпки (опционально).

Приготовление

Заранее достать масло из холодильника и дождаться размягчения при комнатной температуре.

В миске вилкой или венчиком соединить сахар, размягченное масло и соль, добавить яйцо и желток, хорошенько смешать. В другую емкость просеять муку с разрыхлителем и содой, объединить сухие ингредиенты с яично-масляной смесью.

Нарубить ножом шоколад и добавить кусочки к тесту.

Замесить песочное тесто, сформировать колбаску, обернуть пленкой и отправить в холодильник на 30 минут, в идеале отправить тесто в морозилку на сутки.

Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментом, нарезать кружки теста толщиной около 1 см, на большом друг от друга расстоянии распределить их по пергаменту, по желанию присыпать кристалликами соли. Выпекать примерно 8 минут, до легкого подрумянивания по краям печенья.

Подавать со стаканом охлажденного молока или покрошить в мороженое.