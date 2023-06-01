Выходные в Твери будут не по-летнему прохладными

Всё лето ещё впереди! Фото: Диля Ахмадишина

Купальный сезон в эти выходные мы не откроем… И в понедельник не искупаемся…

- Впереди нас ждёт несколько холодных ночей и прохладных дней, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу с утра может выглянуть солнце, но днём возможны небольшие локальные дожди. За окном всего + 13, ветер не сильный, но северных направлений.

Доставайте тёплые одеяла: в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до +3! Воскресным днём тоже особо не согреемся, солнышко будет показываться, но температура не выше +16. В ночь на понедельник +7.

5 июня, в первый рабочий день будущей недели, до +20, без осадков. Ночью снова +7. Во вторник дождики могут вернуться, но поморосит лишь местами. Днём будет +19…+20 , и +9 в ночь на среду.

- А дальше жизнь налаживается, - обнадёживает Наталья Сердитова. - Температура начнёт подниматься. В среду +21, ну а что будет потом - посмотрим! Всех же, кто переживает о скачках давления в эти дни, успокою: потрясений не ожидается.

Да, погода устраивает нам настоящее закаливание. Прошедший май, кстати, тоже оказался холоднее нормы, хоть и не сильно - на 0,6 градуса. Зато осадков выпало всего около половины обычного.

Лето же только началось, так что не расстраиваемся. Среднемесячная температура июня в наших краях - 16,6 градуса тепла. О рекордах первого летнего месяца рассказала Наталья Сердитова:

- Самым тёплым за историю наблюдений был июнь 1999 года. Среднемесячная температура тогда составила +21,6 градуса. Самым холодным же признан июнь-2003 со средней температурой +12,3. Самым жарким июньским днём стало 23 июня 2021 года, когда температура поднялась до +35,4. А самым холодным днём было 1 июня 1916 года: -2,3 градуса! Через месяц узнаем, побьёт ли какие-нибудь рекорды июнь-2023.