В Твери открылся региональный филиал фонда помощи участникам спецоперации «Защитники Отечества»

Основная цель фонда - социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери открылся региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд, призванный защищать интересы участников спецоперации, был создан на основании Указа Президента РФ от 3 апреля 2023 года, и сейчас его региональные отделения начинают работать по всей стране. В Твери филиал фонда открылся 31 мая, а полноценно работать начнёт 1 июня.

В день открытия журналистов пригласили познакомиться с фондом и его задачами.

В Твери филиал фонда полноценно работать начнёт 1 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Основная цель фонда - социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации, оказание им персональной помощи и решение всех вопросов по мерам поддержки их семей, - сообщила на встрече министр социальной защиты населения Тверской области Валентина Новикова.

Тверской филиал располагается на улице Склизкова, 48. Это известное в городе здание: здесь находится Центр соцподдержки населения. Для работы фонда там выделили большую часть первого этажа. Пришедших уже встречает соответствующая вывеска.

Кабинеты чистые, отремонтированные, довольно просторные. Обеспечен доступ для колясочников. Каждая табличка на кабинетах снабжена надписью, выполненной шрифтом Брайля - для слабовидящих и слепых людей.

Табличка на кабинете № 4 сообщает, что здесь находится служба социальных координаторов. Это специалисты, которые знают всё о мерах поддержки участников СВО и их семей, они прошли специальное обучение. Как сказала Валентина Новикова, это очень душевные и понимающие люди, что, конечно, тоже важно. Один из трёх тверских координаторов, кстати, сам участник боевых действий. Рассказывать о себе журналистам он не стал: уже погружён в работу.

Кабинет службы социальных координаторов. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дальше по коридору располагается кабинет психолого-терапевтической помощи. Здесь приём будет вести клинический психолог областного психоневрологического диспансера. Обстановка в кабинете приятная, есть стол (для чаепития, возможно), стоят цветы в горшочке.

Работает в помещении фонда кабинет «Социальный МФЦ». Здесь принимают специалисты, прикомандированные к филиалу «Защитников Отечества» от различных организаций: службы занятости, министерств образования и социальной защиты, медико-социальной экспертизы.

Есть комната, в которой представлено реабилитационное оборудование: медицинская кровать, коляска и прочее. При необходимости родственников пострадавших во время спецоперации бойцов научат всем этим пользоваться. С получением подобных технических средств реабилитации тоже в фонде должны помочь. Ведь, как рассказали журналистам, задача новой организации - всесторонняя поддержка участников СВО и их семей: медицинская реабилитация, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, психологическая реабилитация, организация санаторно-курортного лечения, обучение и трудоустройство, разнообразная юридическая поддержка.

Кабинет демонстрации технических средств реабилитации. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Главное, чтобы граждане, которые будут к нам обращаться, понимали, что фонд является центром, где им окажут помощь, - говорит руководитель Тверского регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Евгений Барановский. - Фонд будет помогать обратившимся решать проблемы, которые возникают в жизненных ситуациях. Многие вопросы решаются на стыке разных органов власти. Задача нашего фонда в том числе будет в координации их действий.

руководитель Тверского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Евгений Барановский. Фото: Виктория ТУШКОВА

На вопрос, смогут ли обращаться за помощью в фонд не только военнослужащие Вооружённых сил РФ, но и участники частных военных компаний, Евгений Барановский ответил следующее:

- Сейчас этот вопрос проходит этап согласования, потому что все ветераны боевых действий - участники спецоперации должны быть социально защищены.

Работает тверской филиал «Защитников Отечества» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В любое удобное время туда можно просто прийти и обратиться за помощью. Телефон 8 (4822) 45-28-80. В Твери специалисты будут принимать в основном жителей областной столицы и Калининского района.

- В районах области тоже созданы наши кабинеты, в которых участников СВО и членов их семей будут принимать социальные координаторы, - сообщил Евгений Барановский. - Администрации муниципалитетов уже предоставили для этих целей помещения. В районах области организовано девятнадцать таких рабочих мест. При необходимости наши специалисты будут выезжать к людям на место их жительства.