Досуг в Твери с 31 мая по 7 июня: «Маленький принц» с оркестром, летняя музыка, мастер романса, праздник поэзии и «двойная жизнь» художников

В регионе скоро отметят пушкинский праздник поэзии. Фото: Александр ЖМУЛИН

КОНЦЕРТЫ

Музыкальная сказка и позитив

Тверская филармония приглашает любителей музыки на концерты.

2 июня в 12:00 - на сказку с оркестром «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери.

Волшебство на сцене будут создавать струнный квинтет «Ad Libitum», чтец – член Союза композиторов России Сергей Левин, художник по песку Катарина Лав.

Стоимость билетов: 300 рублей.

0+

7 июня в 18:30 филармония порадует публику настоящим летним праздником музыки. Тверским слушателям и гостям города его подарят ансамбль «No indifference» (руководитель – Максим Сальников), струнный ансамбль «Ad libitum» (руководитель – Ирина Евдокимова) и мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ» (руководитель – Сергей Левин).

Режиссер – заслуженная артистка России Галина Петрова.

Публику ждут инструментальные композиции, а также безукоризненное вокальное исполнение известных хитов. Заряд позитивной энергией обеспечен.

Стоимость билетов: 300-500 рублей.

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Встречайте, Малинин

2 июня в 19:00 ДК «Пролетарка» в Твери приглашает на концерт народного артиста России Александра Малинина.

- Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье.., - сказано в анонсе.

Напомним, что Малинин уже 40 лет исполняет романсы.

Стоимость билетов: 1500-3500 рублей.

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ФЕСТИВАЛИ

Наш Пушкин

4 июня с 9:00 до 16:00 в музее Александра Сергеевича Пушкина в Берново пройдет областной праздник поэзии. Он традиционно проводится именно в день рождения великого поэта.

С 9:00 до 15:00 там будет открыта выставка дивеевской глиняной игрушки «Строкою Пушкина воспеты…». С 12:00 по 14:00 состоятся мастер-классы по бальному танцу, прозвучат стихотворения под аккомпанемент преподавателей детской школы искусств из Старицы. С 11:00 до 15:30 на площадке «Диво остров» пройдут интеллектуальные игры для детей и мастер-класс по кукловождению от Тверского театра кукол. Также будет работать арт-пространство «Пушкин в искусстве». Гости смогут сфотографироваться с ростовыми фигурами Пушкина, а также нарисовать картины по готовым эскизам. С 11:00 по 14:00 - на площадке «Солнце русской поэзии» состоится открытый микрофон для чтецов, и выступят ансамбли русских народных инструментов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского. В 12:00 начнется концерт Тверской областной филармонии с участием актера театра и кино, Заслуженного артиста России Андрея Иванова. Актер при музыкальном сопровождении прочитает «Метель» Пушкина. На главной сцене также выступят артисты Московского театра «Новая опера» Марина Нерабаева, Олег Шагоцкий и концертмейстер Екатерина Гольцева.

Вход бесплатный.

6+

ВЫСТАВКИ

«Рабочее Название*»

Выставка под таким названием открыта в тверском центре современной культуры «Рельсы».

Она рассказывает, как социальные и экономические факторы влияют на художественное производство и профессиональное самоопределение. Проект посвящен «двойной жизни» художников: необходимости совмещения творческой практики с работой, приносящей доход.

Выставка является выпускным проектом студентов совместной магистерской программы Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ.

Цена билетов: 200 рублей (можно записаться на сайте центра).

6+