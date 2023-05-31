Все велосипедисты Твери зарядились энергией на эстафете «АтомБайк»

Дружная команда АО «АтомЭнергоСбыт»

В эстафете испытали силы десять команд, представивших свои организации, в том числе ОАО «Тверской вагоностроительный завод», РИА «Верхневолжье», ОАО «Верхневолжское АТП», ТЛК-групп, АО «Крэт», Торговая компания «Альфа». АО «АтомЭнергоСбыт» было представлено командами тверского подразделения и центрального аппарата компании. Спортсмены проезжали дистанцию змейкой, везли один велосипед вдвоем, переносили колпачки с шеста на шест, проверяли меткость, пытаясь попасть мячами в корзину, и развивали невероятные скорости на коротком отрезке пути.

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

«АтомЭнергоСбыт – за спорт и здоровый образ жизни! Участие в фестивале приняли сотрудники компании не только из Твери, подержать велопарад и нашу корпоративную эстафету приехали коллеги из Москвы и районов Тверской области. Мероприятие прошло очень драйвово и зажигательно. Спасибо клубу «ВелоТверь» за помощь в организации и всем участникам за их энергию и искренние эмоции», - отметила руководитель управления по коммуникациям и работе с проектами «АтомЭнергоСбыт» Тверь Ксения Астапова.

Зарядившись азартом участников корпоративной эстафеты, пройти испытания решили и другие велосипедисты, собрав еще три команды друзей и единомышленников. Призеров определила судейская коллегия «ВелоТвери» с учетом затраченного на все этапы времени и штрафных баллов за сбитые препятствия. Победители получили полезные и приятные подарки от АтомЭнергоСбыта и море эмоций от участия в мероприятии.

«Очень рады были поучаствовать в корпоративной эстафете и весело провести время! Каждый этап был слегка волнительным, но благодаря нашей сплоченности, скорости и группе поддержке, нам удалось занять призовое место», - поделилась впечатлениями контролер электромонтажных работ, участник корпоративной команды Тверского вагоностроительного завода Алина Матвеева.

Для велосипедистов Твери ежегодный фестиваль «Навстречу лету», который организует команда клуба «ВелоТверь», одно из ключевых событий сезона. Велопарад и соревнования собирают сотни участников из областного центра и районов Тверской области. В этом году мероприятия велофестиваля посетили более 1200 человек. Участников мероприятия приветствовали почетные гости: депутат Госдумы РФ Юлия Саранова и начальник отдела спорта управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Мария Бувальцева. Дружной колонной велосипедисты проследовали от памятника Афанасию Никитину, пересекли мост через реку Волгу и прибыли в городской сад, где их ожидала развлекательная и соревновательная программа, в том числе велотриал, вело-спринт, детская фигурка и корпоративная эстафета «АтомБайк».

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.