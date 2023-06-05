Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев провел встречу с Почетным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым

На встрече. Фото: ЗСТО

Основной темой встречи председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с Почетным гражданином Тверской области Владимиром Сусловым стало обсуждение вопросов, касающихся современного состояния регионального законодательства и деятельности областного парламента, а также задач, которые стоят перед региональной властью в сегодняшних условиях.

Почетный гражданин Тверской области, с 1987 по 1991 год - председатель Калининского облисполкома, затем - глава администрации Тверской области, член Совета Федерации первого созыва, руководитель Тверского почтамта, председатель Общественной палаты региона первого созыва – Владимир Антонович Суслов человек в нашей области известный и в особых представлениях не нуждается.

Сегодня он ведёт масштабную общественную работу. Входит в состав Тверского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, отвечает за духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание подрастающего поколения. С 2012 года является сопредседателем Оргкомитета Тверского областного Союза комсомольских поколений.

Являясь членом Ассоциации Тверских землячеств, внёс большой вклад в проект увековечения памяти 77 Героев Советского Союза, уроженцев восьми районов Тверской области, путем создания мемориальных аллей воинской Славы.

Владимир Антонович принимал активное участие в установлении мемориальных досок в городе Твери и Тверской области выдающимся государственным деятелям. Также является инициатором проекта создания памятника, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья, который был открыт в Твери 28 октября 2022 года.

- Должен заметить, что, как председатель областного парламента, постоянно взаимодействую с Владимиром Антоновичем по целому ряду вопросов. Его огромный опыт руководителя и обширные знания региональной проблематики по-прежнему востребованы, а его советы имеют колоссальную практическую ценность. Владимир Антонович пользуется заслуженным авторитетом в Тверской области как в органах государственной и муниципальной власти, так и среди жителей Верхневолжья, - сказал Сергей Голубев, открывая встречу.

Владимир Суслов, в свою очередь, отметил, что с большим интересом следит за всем, что происходит в Тверской области, искренне радуется успехам и сопереживает, если какие-то планы не удается воплотить в жизнь.

- Хочу отметить то конструктивное взаимодействие, которое сложилось между исполнительными и законодательными органами власти Тверской области. Это способствует развитию региона и положительно сказывается на всех сторонах его жизни, - отметил Владимир Суслов.

Говоря о реалиях сегодняшнего времени, он подробно остановился на своем видении вопросов патриотического воспитания молодого поколения – с учетом огромного потока информации, который молодые люди получают через соцсети и интернет-издания.

- Полагаю, что необходимо подумать о создании мощного информационного блока, который мог бы стать альтернативой потокам негатива, который идет через интернет. Считаю, что опыт работы с молодежью, который имела в свое время комсомольская организация, может пригодиться и сегодня. Безусловно, молодежной политикой нужно очень серьезно заниматься, но не будем забывать - для этого нужны подготовленные люди, - считает Владимир Суслов.

Также Сергей Голубев и Владимир Суслов обсудили вопросы социальной поддержки населения, эффективного использования сельхозземель, поддержки лесопромышленного комплекса.

Владимир Суслов подчеркнул, что, с его точки зрения, социальные льготы не просто нужны, но и будут пользоваться все большим спросом. При этом их нужно упорядочить и «укрупнить», чтобы они имели более существенный вес для получателей.

Что касается проблемы не используемых по назначению сельхозземель, то, по мнению Владимира Суслова, в целом нужно ужесточать земельное законодательство, политику государства и регионов по отношению к неэффективным собственникам.

Завершая встречу, Сергей Голубев вручил Владимиру Суслову книгу «Тверская губерния в фотографиях С. М. Прокудина-Горского», а также сувениры Законодательного Собрания.