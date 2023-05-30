В Тверской области определены планы и задачи подготовки к следующему отопительному сезону

В регионе запланировано отремонтировать как минимум 10 км теплосетей. Фото: ПТО

30 мая на заседании областного правительства были объявлены планы по подготовке к новому отопительному сезону, в том числе объемы предполагаемого ремонта объектов теплоснабжения. Также чиновники подвели итоги прошлого сезона.

Напомним, что в 2022-м отопительный период в регионе начался с Удомельского округа, где тепло стали включать из-за заморозков уже 6 сентября. В Твери батареи начали греться с 19 сентября.

30 мая губернатор Игорь Руденя на заседании отметил, что у нас в регионе с 2016 года ведётся работа по консолидации коммунальных активов - переводу их из частных рук в государственные.

- В том числе эта работа позволила нам начать реализацию нескольких крупных проектов по водоснабжению крупных областных городов. Также у нас сократилось число технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения. Увеличилось количество муниципалитетов, получивших паспорта готовности к отопительному сезону в установленные сроки, - подчеркнул Игорь Руденя.

Игорь Руденя на заседании областного правительства 30 мая. Фото: ПТО

Согласно информации от областного Министерства энергетики и ЖКХ, комплекс жилищно-коммунального хозяйства в нашем регионе включает в себя 43 млн кв. м жилья, более 1800 км теплосетей, 8000 км сетей водоснабжения и водоотведения, 65 000 км электрических сетей, 834 отопительные котельные, шесть электростанций (в том числе две федерального уровня).

Показатель уровня износа объектов теплоснабжения в Тверской области составляет 67%. По муниципалитетам он колеблется от 32% до 80%.

Наиболее высокий уровень износа объектов теплоснабжения, как следует из доклада от Минэнергетики и ЖКХ региона, в Бологовском, Кувшиновском и Краснохолмском округах и в городе Торжке.

К началу прошедшего отопительного сезона в регионе было реконструировано и отремонтировано 110 котельных, свыше 88,3 км тепловых сетей, порядка 37 км водопроводных сетей, более 2 км сетей водоотведения. Общий размер средств, направленных на обеспечение нормального прохождения прошлого отопительного сезона, составил около 1,3 млрд рублей.

На заседании правительства было отмечено, что отопительный период в итоге прошел в штатном режиме, было зафиксировано чуть больше 500 технологических нарушений, они устранялись в нормативные сроки.

Заседание, как водится, прошло в большом зале правительства региона. Фото: ПТО

На подготовку к следующему сезону в областном бюджете заложено 1,08 млрд рублей. В рамках региональной программы будет проведён капремонт свыше 10 км тепловых сетей, построено 10 новых блочных модульных газовых котельных, модернизировано 13 котельных и еще две отремонтированы.

С этого года в Тверской области также начинается реализация программы модернизации коммунальных систем. Она была одобрена на уровне Правительства РФ.

Благодаря этому при федеральной поддержке начнётся строительство ещё 20 новых полностью автоматизированных котельных. Работы будут синхронизированы с газификацией населенных пунктов в регионе.

Также в докладе на заседании правительства было отмечено, что в Твери продолжается процесс консолидации активов «Тверской генерации» в федеральной компании ООО «Газпром энергохолдинг». Это должно привести к масштабной модернизации объектов теплоснабжения в областной столице. Однако конкретная информация пока не озвучена.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону губернатор поручил своевременно обследовать объекты ЖКХ и социальной сферы, вовремя провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей, сформировать необходимые запасы топлива. Ремонт сетей ЖКХ должен быть синхронизирован с проведением дорожных работ.

Игорь Руденя отметил, что основные регламентные работы по подготовке к отопительному сезону необходимо завершить до 1 сентября. Министерству энергетики и ЖКХ, главам муниципалитетов поручено постоянно контролировать ситуацию.