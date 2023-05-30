Цветная кладочная смесь и ее преимущества

Купить кладочную смесь Perel можно не только в Москве, но и в Твери.

В частности, это касается выгодных и оригинальных дизайнерских решений. Благодаря им можно украсить дом и сделать его непохожим на остальные. В этом помогает правильно подобранная цветная кладочная смесь. Она изготавливается для кладки облицовочного кирпича.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНОЙ СМЕСИ

- подчеркивает индивидуальный стиль и предпочтения хозяина;

- привлекает внимание;

- с ней можно воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии;

- кладочный раствор не ограничивается одним-двумя цветовыми гаммами, палитры производителей цветной кладочной смеси обычно содержат от 10 цветов.

Весьма качественной является смесь Perel. Самыми топовыми оттенками являются бежевый, белый, кремовый, шоколадный и черный. Разумеется, при желании клиент может выбрать совершенно иную цветовую палитру – например, графитовый, жемчужный, кремовый и так далее. Просто у каждого производителя свои предложения. Perel в этом смысле придерживается классических вариантов.

Купить кладочную смесь Perel можно не только в Москве, но и в Твери. У данного производителя есть дилеры и партнеры практически в каждом российском городе, а доставка осуществляется не только по РФ, но и в страны СНГ. Для этого используются региональные склады, на которых хранятся ходовые позиции. В случае отсутствия товара на складе, осуществляется оперативная доставка с производства.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОКУПАТЬ ЦВЕТНУЮ КЛАДОЧНУЮ СМЕСЬ PEREL

1. Она надежная и проверенная. Именно ее заказывают чаще всего для строительства домов и коттеджей.

2. Поскольку при ее изготовлении используются специальные пигменты от компании "Байер АГ" (Германия), то результат соответственный, а именно стабильность цвета кладочного шва. Цвет получается стабильным и ярким, а сама смесь отличается невосприимчивостью к прямым солнечным лучам, атмосферным осадкам, повышенной влажности и прочим погодным условиям.

3. Смесь производится на современном автоматизированном производстве. На производстве есть собственная лаборатория, где специалисты проводят тройной контроль качества выпускаемой продукции, а также непрерывно работают над улучшением рецептур производимой продукции

4. Смесь Perel является одним из лучших представителей по соотношению цена-качество, в том числе из-за крупных контрактов на сырье.

5. Она высококачественная по сравнению со многими другими смесями.

В электронном каталоге на сайте компании можно подобрать товар практически для любого покупателя. В Perel большой выбор и широкий ассортимент стройматериалов, который регулярно пополняется.

Также приобрести эту кладочную смесь для обливочного кирпича легко с технической точки зрения. Компания непременно доставит покупку в любой регион, строго соблюдая сроки. Для удобства заказчика сделана понятная система продаж (через дилерскую сеть), которая обеспечивает присутствие во всех регионах и качественное предоставление услуг на местах. Дилеры и партнеры компании проходят ежегодное обучение на производстве, и хорошо разбираются в материале и способах его применения.

Цветовая палитра.

Реклама. ООО "ТЕКАТО ЦЕНТР", ОГРН 1185050010243 Московская область, город Щёлково, Заречная ул., д. 105, офис 55

LdtCKhErZ