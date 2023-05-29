В саду императорского дворца Твери зацвел сорт сирени, созданный в 1800 году

На территории Тверского императорского дворца есть чудесный сиреневый сад. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской императорский дворец обладает замечательным садом. Особое место отведено там кустам прекрасной сирени. Сегодня здесь растёт более 120 сортов. А это более трех сотен кустов и они еще цветут. И как красиво цветут!

Как рассказал «КП»-Тверь» научный куратор дворцового сада Игорь Зыков, появился сиреневый сад не просто так. Оказалось, что его посадили на месте сада тверского губернатора Николая Голицына (возглавлял он нашу губернию пять лет, с 1897 по 1903 гг.)

ГОЛИЦЫНСКИЙ САД

Глядя в окна западного крыла дворца, он наблюдал Староволжский мост, по которому то и дело ходили люди, сновали повозки и кареты, поднимая пыль. В итоге губернатор решил огородить себя от этого зрелища и повелел разбить сад вдоль Волжского проезда. Так там и появился зеленый сквер с липами и различными кустарниками, в том числе сирени. Назвали сад, конечно же, Голицынским...

Несколько лет назад его восстановили, засадив отделенную забором от дороги полосу сиренью.

Сирень цветет. Фото: Александр ЖМУЛИН

По словам Игоря Зыкова, сегодня в коллекции дворца насчитывается около 120 различных сортов этого прекрасного кустарника. Это, например, "Красавица Москвы", "Красная Москва", "Космос", "Флора", "Сенсация", "Маршал Малиновский", "Аделина" и многие другие.

Причем работникам дворца удалось добиться того, что сирень у них цветет аж до середины июня, как сообщил мне научный куратор такого сада больше нигде в регионе нет.

- Вот, к примеру, сирень Гиацинтовая, - указал во время прогулки по саду Игорь Зыков на нежные низкие соцветия серебристого цвета. - Она вообще нежно розовая, но за два дня немного посеребрела.

Гиацинтовая сирень. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он рассказал, что один из старейших сортов сиреневой коллекции дворца - 1800 года создания, а один из самых новых - 2017-го.

САДОВЫЕ ВОРИШКИ

Во время нашего разговора, я спросил, бывают ли у них случаи воровства таких красивых соцветий. Игорь Зыков посетовал, что, к сожалению, уровень культуры у людей разный и порой приходиться сталкиваться и с кражами:

- К примеру, недавно, на позапрошлой неделе, я вел экскурсию, и смотрители увидели, как в это же время при большом стечение народа пролезла через забор парочка, наломали букетов и убежали. Вспомнился один исторический анекдот на эту тему. Однажды Екатерина II прогуливалась по парку Царского села и увидела, как воры в утреннем тумане грузили серебренную посуду на подводу. Императрица обомлела и и в шутку попросила передать им, чтобы оставили ей хотя бы одно блюдо.

О ПОЛЬЗЕ СИРЕНИ

Игорь Зыков также поделился еще некоторыми замечаниями о сирени. В частности рассказал, что сирень имеет ряд полезных для здоровья свойств и из нее в старину даже делали настойку.

По словам Игоря Зыкова. сирень будет цвести во дворцовом саду до середины июня. Фото: Александр ЖМУЛИН

- А запах сирени по химическому составу очень близок к аромату ландыша, - добавил куратор. - И, кстати, запах сирени до сих пор не смогли точно воспроизвести парфюмеры. Он не поддается имитации. В старину также высушивали соцветия сирени, при том они сохраняли свой запах, и ими на складах перекладывали благородные ткани, портьеры, скатерти.

Незабудки - растение, являющееся спутником сирени. Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Зыков рассказал и о планах на будущее:

- Мы собираемся в комплексе путевого дворца в Торжке, на приусадебной территории воссоздавать сад XIX века. Там, в том числе, планируем собрать коллекцию сортов сирени того столетия.

Но пока это всего лишь планы.

Газоны не топтать. Фото: Александр ЖМУЛИН

КСТАТИ

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