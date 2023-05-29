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Общество29 мая 2023 16:51

В саду императорского дворца Твери зацвел сорт сирени, созданный в 1800 году

Прекрасные кустарники будут радовать глаз горожан до середины июня [фото]
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На территории Тверского императорского дворца есть чудесный сиреневый сад.

На территории Тверского императорского дворца есть чудесный сиреневый сад.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской императорский дворец обладает замечательным садом. Особое место отведено там кустам прекрасной сирени. Сегодня здесь растёт более 120 сортов. А это более трех сотен кустов и они еще цветут. И как красиво цветут!

Как рассказал «КП»-Тверь» научный куратор дворцового сада Игорь Зыков, появился сиреневый сад не просто так. Оказалось, что его посадили на месте сада тверского губернатора Николая Голицына (возглавлял он нашу губернию пять лет, с 1897 по 1903 гг.)

ГОЛИЦЫНСКИЙ САД

Глядя в окна западного крыла дворца, он наблюдал Староволжский мост, по которому то и дело ходили люди, сновали повозки и кареты, поднимая пыль. В итоге губернатор решил огородить себя от этого зрелища и повелел разбить сад вдоль Волжского проезда. Так там и появился зеленый сквер с липами и различными кустарниками, в том числе сирени. Назвали сад, конечно же, Голицынским...

Несколько лет назад его восстановили, засадив отделенную забором от дороги полосу сиренью.

Сирень цветет.

Сирень цветет.

Фото: Александр ЖМУЛИН

По словам Игоря Зыкова, сегодня в коллекции дворца насчитывается около 120 различных сортов этого прекрасного кустарника. Это, например, "Красавица Москвы", "Красная Москва", "Космос", "Флора", "Сенсация", "Маршал Малиновский", "Аделина" и многие другие.

Причем работникам дворца удалось добиться того, что сирень у них цветет аж до середины июня, как сообщил мне научный куратор такого сада больше нигде в регионе нет.

- Вот, к примеру, сирень Гиацинтовая, - указал во время прогулки по саду Игорь Зыков на нежные низкие соцветия серебристого цвета. - Она вообще нежно розовая, но за два дня немного посеребрела.

Гиацинтовая сирень.

Гиацинтовая сирень.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Он рассказал, что один из старейших сортов сиреневой коллекции дворца - 1800 года создания, а один из самых новых - 2017-го.

САДОВЫЕ ВОРИШКИ

Во время нашего разговора, я спросил, бывают ли у них случаи воровства таких красивых соцветий. Игорь Зыков посетовал, что, к сожалению, уровень культуры у людей разный и порой приходиться сталкиваться и с кражами:

- К примеру, недавно, на позапрошлой неделе, я вел экскурсию, и смотрители увидели, как в это же время при большом стечение народа пролезла через забор парочка, наломали букетов и убежали. Вспомнился один исторический анекдот на эту тему. Однажды Екатерина II прогуливалась по парку Царского села и увидела, как воры в утреннем тумане грузили серебренную посуду на подводу. Императрица обомлела и и в шутку попросила передать им, чтобы оставили ей хотя бы одно блюдо.

О ПОЛЬЗЕ СИРЕНИ

Игорь Зыков также поделился еще некоторыми замечаниями о сирени. В частности рассказал, что сирень имеет ряд полезных для здоровья свойств и из нее в старину даже делали настойку.

По словам Игоря Зыкова. сирень будет цвести во дворцовом саду до середины июня.

По словам Игоря Зыкова. сирень будет цвести во дворцовом саду до середины июня.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- А запах сирени по химическому составу очень близок к аромату ландыша, - добавил куратор. - И, кстати, запах сирени до сих пор не смогли точно воспроизвести парфюмеры. Он не поддается имитации. В старину также высушивали соцветия сирени, при том они сохраняли свой запах, и ими на складах перекладывали благородные ткани, портьеры, скатерти.

Незабудки - растение, являющееся спутником сирени.

Незабудки - растение, являющееся спутником сирени.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Игорь Зыков рассказал и о планах на будущее:

- Мы собираемся в комплексе путевого дворца в Торжке, на приусадебной территории воссоздавать сад XIX века. Там, в том числе, планируем собрать коллекцию сортов сирени того столетия.

Но пока это всего лишь планы.

Газоны не топтать.

Газоны не топтать.

Фото: Александр ЖМУЛИН

КСТАТИ

Если вы интересуетесь цветами и кустарниками, а также селекцией, можно попасть на экскурсию во дворцовый сад и пообщаться с профессионалами садового искусства. Запись по телефонам: (4822) 34-62-43, (4822) 34-31-56).

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